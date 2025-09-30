Британската икономика расте повече от очакваното

Британската икономика е нараснала с 0,3 на сто през второто тримесечие на 2025 г., показват окончателни данни на Националната статистическа служба (ONS), цитирани от БТА. Данните потвърждават първоначалната оценка на статистическата служба, обявени през август, и затвърждават значителното забавяне спрямо ръста през първите три месеца на годината, когато икономиката на страната отбеляза увеличение от 0,7 на сто.

Въпреки че данните за 2025 г. остават непроменени, статистиката показва по-добро от очакваното представяне на икономиката през по-голямата част от 2024 г., макар и с известни корекции в тримесечните показатели. Годишният ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) за 2024 г. остава 1,1 на сто.

Корекциите в данните на Националната статистическа служба показват, че икономическият растеж за първото тримесечие на 2024 г. е ревизиран надолу на 0,8 на сто спрямо очаквани по-рано 0,9 на сто. За периода април-юни БВП е ревизиран нагоре с 0,1 пр. п. на 0,6 на сто. За третото тримесечие ревизията също е нагоре на 0,2 на сто при първоначално очакван нулев растеж. За последните три месеца на миналата година данните отново са ревизирани нагоре с 0,1 пр. п. на 0,2 на сто.

