Войната в Украйна:

Британската икономика расте повече от очакваното

30 септември 2025, 13:55 часа 250 прочитания 0 коментара
Британската икономика расте повече от очакваното

Британската икономика е нараснала с 0,3 на сто през второто тримесечие на 2025 г., показват окончателни данни на Националната статистическа служба (ONS), цитирани от БТА. Данните потвърждават първоначалната оценка на статистическата служба, обявени през август, и затвърждават значителното забавяне спрямо ръста през първите три месеца на годината, когато икономиката на страната отбеляза увеличение от 0,7 на сто.

Въпреки че данните за 2025 г. остават непроменени, статистиката показва по-добро от очакваното представяне на икономиката през по-голямата част от 2024 г., макар и с известни корекции в тримесечните показатели. Годишният ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) за 2024 г. остава 1,1 на сто.

Корекциите в данните на Националната статистическа служба показват, че икономическият растеж за първото тримесечие на 2024 г. е ревизиран надолу на 0,8 на сто спрямо очаквани по-рано 0,9 на сто. За периода април-юни БВП е ревизиран нагоре с 0,1 пр. п. на 0,6 на сто. За третото тримесечие ревизията също е нагоре на 0,2 на сто при първоначално очакван нулев растеж. За последните три месеца на миналата година данните отново са ревизирани нагоре с 0,1 пр. п. на 0,2 на сто.

Още: Инфлационните очаквания във Великобритания се повишават

Bank of England взе очаквано решение за лихвите

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Великобритания британска икономика растеж на БВП информация 2025
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес