С 200 млн. евро по-малко по ПВУ: властта се хвали, че сме "без грешки" по друга линия

Докато България чака днес (11 ноември) второ плащане по Плана за възстановяване от Европейската комисия, което ще е с 215 млн. евро по-ниско от предвиденото заради липса на реформи в антикорупционната комисия, властта се похвали по друга линия на евросредства. По време на срещата на премиера Росен Желязков с българския представител в Европейската сметна палата Илиана Иванова е станало ясно, че страната ни за втора поредна година е "без грешки" в усвояването на европейски пари в областта на земеделието и природните ресурси, обявиха от пресцентъра на Министерски съвет.

Данните са от Годишния доклад на Европейската сметна палата за 2024 г. Според документа общият процент грешки за европейския бюджет намалява от 5,6% през 2023 г. на 3,6% за изминалата година.

Желязков с ангажимент за "ефективно използване" на парите по ПВУ

В хода на разговора премиерът е потвърдил "силната ангажираност и стремеж на правителството за навременно и ефективно използване на европейски средства както от структурните фондове, така и от Механизма за възстановяване и устойчивост", става ясно от прессъобщението.

България днес трябва да получи от ЕК останалите близо 439 млн. евро по второто плащане от Плана за възстановяване и устойчивост, макар още до средата на октомври да се очакваше пълната сума от 653 млн. евро. Причината за орязването е неизпълнение на ключовия етап за реформиране на антикорупционната комисия - това е реформа, залегнала като условие за получаване на средствата. Страната ни ще има 6 месеца, за да изпълни етапа и да получи пълната сума.

Снимка: Министерски съвет

Премиерът говори за финансова дисциплина на фона на бюджет 2026

Росен Желязков е бил категоричен в разговора си с Иванова, че България ще продължи да работи за "пълното използване на възможностите, които европейските програми предоставят за социално и икономическо развитие". Той е отбелязал и ключовата роля на "финансовата дисциплина" и "доброто управление" като основа за устойчив икономически растеж и повишаване на общественото доверие в европейските политики.

Думите му идват на фона на критикувания от мнозинството икономисти проектобюджет 2026: Георги Ганев: Средната класа е брашненият чувал в бюджет 2026 (ВИДЕО).

Илиана Иванова видя политическа стабилност

От своя страна, Илиана Иванова е видяла "политическата стабилност, която редовното правителство гарантира със своята работа". Това, по думите ѝ, е "най-важната предпоставка за устойчивото развитие на страната и доверието на европейските партньори".

Премиерът е посочил, че тези усилия ще бъдат още по-интензивни и след въвеждането на общата европейска валута от 1 януари 2026 г. Илиана Иванова е отбелязала, че това е исторически момент, в който България става пълноправен член на еврозоната.

