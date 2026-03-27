С цената на петрола се случи нещо, невиждано от шест месеца

Цената на петрола се понижава и вероятно ще отчете най-рязкото си седмично понижение от шест месеца насам след сигнали за напредък в преговорите за прекратяване на войната с Иран и временно спиране на атаките срещу енергийната инфраструктура, предаде Ройтерс. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че преговорите с Иран вървят добре и че атаките срещу енергийни съоръжения ще бъдат прекратени за 10 дни, което временно облекчи напрежението на пазарите.

Още: Тръмп обяви подарък от танкери от Иран и удължи спирането на някои бомбардировки (ВИДЕО)

Цените

Фючърсите на сорта Брент поевтиняват тази сутрин българско време с 0,3 на сто до 101,56 долара за барел.

Американският лек суров петрол губи 0,46 на сто до 94,05 долара.

На седмична база и двата бенчмарка са надолу с около 4,6 на сто въпреки силното поскъпване в предходната сесия.

Анализаторите обаче остават предпазливи, въпреки думите на Тръмп. Според Приянка Сачдева от Phillip Nova, пазарът продължава да оценява риска според продължителността на конфликта, а не само на база политически изявления. Всяко ново увреждане на инфраструктурата или ескалация може отново да изтласка цените нагоре.

Още: Приходите на Русия от петрол се удвоиха от началото на войната в Иран

В същото време САЩ засилват военното си присъствие в региона, като обмислят и сухопътна операция срещу ключовия петролен терминал на Иран на остров Харг. Техеран вече отхвърли американско предложение за примирие, определяйки го като "едностранно“.

Според данни на Международната агенция за енергията войната е извадила от пазара около 11 милиона барела петрол дневно, което прави кризата по-тежка от петролните шокове от 70-те години.

Анализатори от Macquarie Group смятат, че при бърза деескалация цените могат да се понижат през следващите месеци, но ще останат над нивата отпреди конфликта. При продължителна война обаче е възможен скок до 200 долара за барел.

Допълнително напрежение идва от Азия, където държавите изчерпват резервите си и започват да ограничават потреблението, което подчертава нарастващия натиск върху глобалния енергиен баланс.