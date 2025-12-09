Кой на кого извива ръцете до счупване: КЗК обяви нова акция

Комисията за защита на конкурецията (КЗК) е в състояние да се справи с проблемите на пазара. Има пазарна среда в България и докладът за храните, който излезе има както драматични моменти, така и нормални факти. С цената на яйцата и с пилешкото месо нямаме проблем, зърно има колкото искаме, слънчоглед има достатъчно. Това заяви заместник-председателят на Комисията за защита на конкурецията (КЗК) Радомир Чолаков пред БНТ.

Още: Истерията с еврото стабилизира цените на храните: Анализ на ДКСБТ

С какво се захваща КЗК?

Снимка: БГНЕС

Още: Седмици преди еврото: Зеленчуците поевтиняват, но основните храни и плодовете поскъпват

Според него "спекула" в пазарна икономика няма как да има, но търговците слагат надценка колкото си искат. Ако гражданите купуват на тази цена, никой не е виновен, посочи Радомир Чолаков. Той загатна, че КЗК ще се занимава с търговската отстъпка. Сега ще разберем дали производителите се мачкат и колко се мачкат, закани се зам.-председателят на КЗК.

Според него този, който може да извива ръцете е търговецът към производителя, но въпросът е доколко се извиват ръцете, за да не се счупят. Там, където има проблеми и прекалено извиване на ръце от страна на търговците, КЗК ще се намеси, обеща Радомир Чолаков.

Той добави, че КЗК е катализаторът, който може да стимулира да започнат разговорите и в някои сфери да започнат да се взимат нужните мерки.

Още: Държавата в битка със спекулата: КЗП с нов сайт за цените на храните