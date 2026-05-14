Много жертви и ранени, поразени сгради и атака срещу ООН: Разрухата след поредното руско зверство в Украйна (ВИДЕО)

Най-малко петима души са загинали в Киев в резултат на руската атака от снощи, 13 срещу 14 май. Около 40 души са ранени в столицата, а още 7 – в Киевска област. В Харков вече има поне 28 ранени. Двама души са ранени в Одеска област. Общо 180 обекта са повредени в цялата страна, включително повече от 50 обикновени жилищни сгради, съобщи украинският президент Володимир Зеленски.

Сред жертвите в Киев има и 12-годишно момиче, по думи на кмета Виталий Кличко.

В Киев има изчезнали, спасителните операции продължават

В киевския район Дарницки все още продължава спасителна операция за откриване на хора под развалините. Повече от 10 души са обявени за изчезнали. Всички необходими служби работят и в района Оболонски.

Столицата беше основната цел на руснаците при атаката, която последва близо 900-те дрона, изстреляни към Украйна ден по-рано. В Дарницки район е ударена многоетажна жилищна сграда и има сриване на цяла секция. Имало е и паднали отломки, най-вероятно от ракети, върху територията на бензиностанция. Отделно, в други райони на града е подпален автомобил и пак са регистрирани паднали отломки, но на открита площ. В Оболонски район отломки са паднали и върху триетажна паркинг сграда и бизнес център. На друго място отломки са повредили апартамент в жилищна сграда на 12-ия етаж и са ударили недовършена сграда на 25-ия етаж. Има ранени. В Днепровски район, в резултат на нападението, е избухнал пожар на покрива на пететажна жилищна сграда. Има поне 1 ранен. На друго място дрон е ударил пететажна сграда. В резултат на нападението няколко гаража и паркиран автомобил са се запалили на още едно място.

Продължават и възстановителните работи след руските удари в Полтавска област. "Като цяло, над 750 души от Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна и близо 750 полицейски служители вече са ангажирани в цялата страна за преодоляване на последиците от атаката. Благодарен съм на всички, които помагат на спасителите и полицията", написа Зеленски в социалните мрежи.

Руснаците са атакували автомобил на ООН в Херсон

Освен това по-рано днес, по време на хуманитарна мисия в Херсон, руснаците два пъти атакуваха с FPV дронове автомобил на Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси. Те "не можеха да не знаят кои превозни средства атакуват", заяви украинският президент и добави, че вътре са се намирали ръководителят на Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси и още осем служители. "За щастие, никой не беше ранен. Персоналът на мисията беше евакуиран", съобщи той.

Значителен брой ракети и дронове бяха свалени по време на тези атаки – общият процент на прехванатите ракети е над 93%, каза Зеленски.

"Разбира се, той трябва да бъде по-висок. И, разбира се, най-голямото предизвикателство е защитата срещу балистични ракети. Благодаря на всички, които ни помагат в това. Трябва да има справедлив отговор на всички тези удари. А натискът върху Москва трябва да бъде такъв, че там да почувстват последствията от своя терор. Важно е глобалните санкции срещу Русия да останат в сила. Отговорността на Русия за тази война и натискът от нашите санкции трябва да действат с пълна сила. И също така е много важно светът да не мълчи за този терор и да застане на страната на Украйна", категоричен е украинският президент.

А Министерството на отбраната на Русия твърди, че е нанесло „масивен ответен удар“ срещу обекти на украинската отбранителна промишленост и военни летища. Явно така Москва описва жилищните сгради, които разрушава - и то не за първи път. От министерството посочиха, че при атаката са били използвани ракети „Кинжал“.

Вероятността от нови руски ракетни удари срещу Украйна остава висока след масирания обстрел на 14 май, заяви Юрий Игнат - началник на отдела за връзки с обществеността на украинските ВВС - в ефира на телевизионния канал „Новини.LIVE“.