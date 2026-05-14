Борбата срещу високите цени в ход: Компания отнесе 1,7 млн. евро глоба за прекалено скъпи мляко и кашкавал

Високите цени на стоките затрудняват все повече потребители да си позволяват да пазаруват така, както преди. Световните кризи повишиха инфлацията както в България, така и в целия регион. В резултат на това недобросъвестни търговци си позволяват да надуват цените необосновано.

Именно такъв е случаят с известна гръцка компания за млечни продукти, която получи солена глоба заради високи цени.

Гръцкият независим орган за наблюдение на пазара и цените наложи 1,7 млн. евро глоба за прекалено високи цени на стоки.

Санкциите са срещу компанията "Фаге" за продаваните от нея мляко и кашкавал. Гръцките власти са проверили 22 артикула, като всички са с необоснована печалба.

След установеното нарушение фирмата беше принудена да коригира цените на пазара, предаде БНР.

Това са нерегламентирани печалби, които подлежат на санкции, съобщиха проверяващите.

Кризата в Гърция

Днес институтът за анализ на социалните възможности на гърците публикува проучване, че 9% от работещите гърци реално живеят в бедност. 24% от работещите пък не могат да си позволят разходи за свободното си време или пътуване със семейството.

В проучването се посочва, че в Гърция 30% от работещите не могат да отделят малка сума за персонални нужди. Високите цени и ниските заплати принуждават гърците да се лишават дори от необходимата храна, коментират от опозицията.

При пенсионерите и безработните положението е трагично, казаха депутати. Те обвиняват правителството, че не може да се справи с кризата и ниската покупателна способност на гърците.