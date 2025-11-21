Драгомир Стойнев: Този бюджет е едно добро начало за бъдеща промяна на данъчната система

"Ще бъда кратък и ясен - всички предложения на БСП през годините в опозиция, сега за почват да се случват. Ние сме честни с нашите избиратели и не разбирам работодателите, които се възмущават и нападат БСП. Не знам те какво могат да очакват от БСП в управлението, защото освен едър капитал има и работници и някой трябва да се грижи за техните доходи и интереси. " Това каза председателят на ПГ на БСП-ОЛ Драгомир Стойнев в ефира на БНТ по темата за бюджета за 2026.

Той бе категоричен, че бюджетът е реалистичен и ще бъде изпълнен, независимо от апокалиптичните прогнози на хора от опозицията. А бюджетът е едно добро начало за времето, в което и данъците ще бъдат променени.

"България в момента се превръща в един данъчен рай, в един остров. И не може като член на еврозоната да имаме 10 процента данъци. Това е финансов дъмпинг. Няма как да искаме средства за учители, администрация, земеделци и други с тоя 10 процентен данък. Плоският данък трябва да бъде преразгледан. Това е пътят, ние сме нормална европейска държава", категоричен бе Драгомир Стойнев.

Той призова да се наблюдава с увеличаването на парите за младите лекари какво се случва с парите на лекарите с повече опит. А за решаване на проблема, болниците не трябва да бъдат търговски дружества, което засега не се споделя в коалицията. "Не приемаме увеличението за лекарите и сестрите да минава през клиничните пътеки. Тези 260 милиона лева за увеличението ще бъдат само за държавните, общинските и областните болници", информира Стойнев.

Във връзка с упреците за вдигането на осигуровките с два пункта социалистът припомни, че през 2000 година осигурителната тежест е била 32 процента, сега е само 19. А рязкото намаляване на осигуровките води до огромен дефицит в Държавното и обществено осигуряване - за миналата година 12 милиарда лева.

"Нашата пенсионна система е солидарна, тя е разходно покривна и всички, които работим сега, плащаме пенсиите на нашите родители. Този бюджет е честен към гражданите, и освен че е инвестиционен, е и социален. Това са възможностите. Ние предпочетохме да се увеличават пенсиите с швейцарското правило, увеличават се и заплатите на администрацията и учителите", обясни социалистът.

Той подчерта, че БСП-ОЛ уважава държавната администрация и хората в нея трябва да бъдат с доходи, които отговарят на работата, която вършат. Но е хубаво е срещу повишаване на доходите да се искат и конкретни резултати. Стойнев отговори и на критиката на опозицията за размера външния дълг.

"България е сред страните с най-нисък държавен дълг като процент от БВП - 25 на сто. Дълговете на държави от Г-7 например процентно са много по - големи от 60 - 70 на сто и нагоре. А държавата трябва да се грижи за повишаване на производителността и конкурентноспособноста", посочи Стойнев.

За решението на Конституционния съд по отношение на Наталия Киселова народният представител каза, че БСП винаги е уважавала решенията на Конституционния съд и конституцията, но Наталия Киселова просто е сложила точката на усилията на десетки политици България да извърви напълно своя европейски път.

По отношение на Лукойл социалистът напомни, че особеният управител на Лукойл Румен Спецов е одобрен от международните партньори и България е получила дерогация веднага на минутата, след което се спря на бъдещето на рафинерията.

"Казвал съм го многократно, от БСП искаме първо войната в Украйна да свърши възможно най-бързо, защото мъката на руската и украинската майка е една и съща. След войната държавата ни да може да си откупи това предприятие и то да бъде част от Българския енергиен холдинг, както е в Унгария, Бразилия и много други страни. А Лукойл е една от най-модерните рафинерии в Европа", каза в заключение Драгомир Стойнев.