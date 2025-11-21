Заради санкциите: 48 млн. барела руски петрол може да останат блокирани в морето

Близо 48 милиона барела суров петрол на "Роснефт" и "Лукойл" са блокирани на танкери, които сега ще трябва да търсят нови дестинации, тъй като санкциите на САЩ срещу глобалните операции на руските петролни гиганти влизат в сила днес, съобщи Bloomberg, позовавайки се на данни на Kpler. Товарите са били натоварени на около 50 танкера с първоначална дестинация в Китай и Индия, но и други без конкретна крайна дестинация.

Блокирани в обозримо бъдеще

Новият кръг от санкции е сред "най-агресивните“ от страна на федералното правителство на САЩ и ако тези барели не намерят нов дом, те ще бъдат блокирани в обозримо бъдеще или докато санкциите не бъдат отменени в случай на мирно споразумение с Украйна.

Заради санкциите: Китайските държавни компании обръщат гръб на руския петрол

Въпреки това руските петролни потоци в чужбина остават стабилни, около 3,4 милиона барела дневно, въпреки предстоящите санкции.

"Руските експортни потоци се задържат, но все още не намират пътя си до местоназначението си“, каза Уорън Патерсън, ръководител на стратегията за стоки в ING. "Ако това продължи и накрая се възстанови напълно, може да започнем да наблюдаваме спад в предлагането, което ще бъде проблем за пазарите“", посочи той.

През седмицата Патерсън и неговата колежка Ева Мантей написаха, че Украйна е малко вероятно да приеме предложението на САЩ за мирно споразумение, защото то е „благоприятно за Русия“, но медиите съобщиха, че президентът Зеленски е изразил готовност да работи с правителството на САЩ по мирното споразумение.

Рязка промяна в цената на петрола след думи на Зеленски

Новината веднага понижи цените на петрола, което означава, че последните санкции може да не се прилагат дълго. Би било по-разумно обаче, да се възприеме по-скептичен подход, тъй като това не е първият път, в който президентът Тръмп се опитва да посредничи за мир, за да сложи край на войната в Украйна, но безуспешно.