Най-голямата АЕЦ в света ще заработи отново

Губернаторът на префектура Ниигата в Япония Хидео Ханадзуми одобри днес частичното възобновяване на работата на АЕЦ "Кашивадзаки-Карива" - най-голямата атомна електроцентрала в света, предаде Ройтерс. Така отпада последната голяма пречка пред оператора на централата TEPCO да продължи с плановете си за рестартиране на двата най-големи реактора на "Кашивадзаки-Карива". Решението идва в момент, когато Япония се опитва да съживи ядрената си енергетика и да намали вноса на изкопаеми горива.

Увеличава се търсенето на електроенергия

"С увеличението на търсенето на електроенергия заради разрастването на бизнеса с центровете за данни и полупроводниците ще бъде трудно да се спре нещо, което отговаря на държавните регулаторни стандарти, без никаква рационална причина", каза на пресконференция Ханадзуми.

Той добави, че ще трябва да поиска вот на доверие за решението си от законодателното събрание на префектурата на редовната му сесия, започваща на 2 декември. Опасенията на местните жители, продължаващите усилия за осигуряване на безопасност и реакцията при извънредни ситуации остават сред ключовите въпроси, които трябва да намерят решение, каза губернаторът.

Японският министър на промишлеността Риосей Акадзава каза, че одобрението, ако бъде потвърдено от законодателното събрание на префектурата, ще се отнася до възобновяване на работата на 6-и и 7-и реактор на централата, които са и най големите ѝ реактори. Дори само 6-и реактор може да подобри баланса между търсенето и предлагането в изпитващия енергиен дефицит мегаполис Токио с 2%, заяви Акадзава.

