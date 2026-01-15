Счетоводството през първия месец - типични грешки и как да ги избегнем?

Въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г. изисква прецизна подготовка от страна на счетоводителите и бизнеса. Първият месец след промяната е най-рисков за допускане на грешки, тъй като се работи в условия на двойно обращение на лев и евро, а част от отчетите и декларациите се съставят според валутата на отчетния период.

Една от типичните грешки е смесването на валутите в счетоводните документи. От 1 януари 2026 г. текущото счетоводно отчитане се води единствено в евро. Документите и формулярите, които се подават след тази дата, но се отнасят за предходни периоди, трябва да съдържат стойности в левове, докато плащанията по тях вече се извършват в евро. Неправилното изписване на валутата, неправилното закръгляване и използването на различен от официалния обменен курс са най-честите причини за несъответствия през първия месец.

Друга често срещана грешка е непълното или неточно превалутиране на салдата по счетоводните сметки към 1 януари 2026 г. Законът изисква всички левови салда да бъдат превалутирани в евро по фиксирания курс от най-малката съставна единица към общата и закръглени по правилата, което е необходимо за осигуряване на съпоставимост между текущ и предходен период. Неточното превалутиране може да доведе до неправилно представяне на активи, пасиви и резултати, което впоследствие създава проблеми при изготвянето на годишния финансов отчет.

Често срещано затруднение е и работата с документи за периоди, които приключват или включват времето на двойното обращение. През януари 2026 г. плащанията в брой могат да бъдат извършвани и в левове, и в евро, но преводите през банки се извършват само в евро. Това изисква счетоводителите внимателно да проследяват датата на операцията, валутата и начина на плащане, за да избегнат двойно или неправилно отчитане. Осчетоводяването с аналитичност по видове валути за касовите наличности е безспорно необходима с цел намаляване на риска от грешки.

Трябва да обърнем внимание и на разликата между осчетоводяване и деклариране, най-вече за ползването на данъчен кредит по ДДС за документи, които са издадени преди 01.01.2026 г. и за които ще се ползва данъчен кредит в евро. Осчетоводяването в левове се запазва, променя се единствено салдото, формирано от данъчния кредит и основата се преизчислява само за данъчни цели в декларацията, с която се упражнява правото на данъчен кредит.

Проблеми възникват и при подаването на декларации, особено когато се отнасят за периоди с различна официална валута. Стойностите трябва да бъдат вписани във валутата, която е била официално платежно средство в края на отчетния период. Грешки често се появяват при смесване на данни в левове и евро в една и съща декларация, което води до несъответствия и необходимост от корекции.