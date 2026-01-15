Лайфстайл:

Как да почистите леда от предното стъкло на колата с лимон: Прост, но ефективен трик

15 януари 2026, 13:11 часа 373 прочитания 0 коментара
Замръзналото предно стъкло на колата може да се почисти без химикали или драскотини. Опитните шофьори обаче знаят как да опростят този процес с помощта на обикновен лимон. За това пише вестник „Дейли Експрес“ .

Топ трик за почистване на леда от предното стъкло на колата с лимон

Тайната на ефективността на цитрусовите плодове в борбата с леда се крие в техния химичен състав. Естествената лимонена киселина действа като естествен антифриз. Тя понижава точката на замръзване на водата, така че ледът по стъклото се разгражда много по-бързо, отколкото при механично почистване.

Експертите казват, че киселината буквално разяжда структурата на леда, правейки го ронлив. Поради това ледът се топи по-бързо и има по-малък риск от оставяне на драскотини, които често се получават при използването на твърди пластмасови стъргалки.

Как да използвате този трик

Опитните шофьори предлагат два варианта за използване на лимон, в зависимост от това с колко време разполагате. Разрежете лимон наполовина и натъркайте старателно пулпата върху предното стъкло, страничните прозорци и огледалата. Оставете сока да действа около минута, след което изплакнете остатъците с хладка вода и включете чистачките.

Друг вариант - изстискайте сока на един или два лимона в бутилка с пулверизатор и го смесете с хладка вода. Напръскайте обилно върху ледената повърхност. Реакцията ще започне почти мигновено - ледът ще се разтопи и ще се отлепи.

Използвайте само хладка вода. Строго е забранено да се излива вряла вода върху стъклото. Поради рязък спад на температурата („термичен шок“), предното стъкло може да се напука.

Освен метода с лимона, има и други начини да се улесни животът на шофьора през зимата. Ако прогнозата е за силна слана или снеговалеж през нощта, покрийте предното стъкло с обикновен лист картон или специална покривало. Това ще предпази повърхността от директен контакт с влага.

Опитайте се да паркирате колата си с предната част, обърната на изток. Тогава първите лъчи на сутрешното слънце ще помогнат за естественото разтопяване на скреж. 

Таня Станоева Отговорен редактор
