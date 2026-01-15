"Пазарът може да се наводни с генномодифицирани продукти": Зеленчукопроизводител за споразумението с Меркосур

Тревожна е темата за качеството на храните. На европейския пазар може да навлязат продукти, произведени с генномодифицирани технологии, които са по-евтини, но чието дългосрочно въздействие върху здравето остава трудно измеримо. Това заяви главният секретар на Браншова камара "Плодове и зеленчуци" Марк Цеков в ефира на Нова телевизия относно търговско споразумение между Европейския съюз и страните от Меркосур — Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай, което поражда сериозни опасения в земеделския сектор.

Той подчерта, че проблемът не е само икономически, а засяга пряко потребителите, защото става дума за храната, която ежедневно консумират.

В този контекст Цеков акцентира и върху значението на местното производство. По думите му научни изследвания показват, че човешкият организъм се адаптира най-добре към храна, произведена в близка среда, а локалните продукти имат ключова роля за здравословния баланс. За него подценяването на този фактор е стратегическа грешка, особено във времена на глобална несигурност.

Главният секретар на Камарата изрази недоумение защо Европа изобщо поема по този път, след като рискува да подкопае собственото си селско стопанство. По думите му печеливши от споразумението ще бъдат други индустрии, но земеделието ще се превърне в „жертва на геополитически интереси“. Цеков предупреди, че зaлогът не е само поминъкът на фермерите, а хранителният суверенитет и продоволствената сигурност на континента.

Цеков подчерта, че реалният мащаб на загубите ще стане ясен едва след окончателното подписване на споразумението. Той обърна внимание, че обществената реторика досега се е фокусирало основно върху месо, мляко и яйца, но в споразумението попадат и ключови за България плодове като ябълки, круши, праскови и нектарини. Според него именно този сектор е сред най-застрашените от евтин и масов внос от Латинска Америка.