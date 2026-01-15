Най-после: Германия отчете икономически растеж след две години рецесия

Германската икономика е нараснала с 0,2 на сто през 2025 г., с което страната е избегнала трета поредна година на рецесия. Това съобщи Федералната статистическа служба "Дестатис". Ръстът през 2025 г. слага край на период от две последователни години на икономически спад за най-голямата икономика в Европа. През 2023 БВП на страната се понижи с 0,9 на сто, а през 2024 г. с 0,5 на сто.

Основният двигател на растежа са разходите

Основният двигател на икономическия растеж са разходите на домакинствата и на правителството, отчита „Дестатис“. В същото време износът продължава да намалява заради наложените от САЩ по-високите мита за внос, поскъпването на еврото и конкуренцията от Китай, а инвестициите остават слаби, особено в машини, оборудване и строителство.

Секторът на промишленото производство продължава да изпитва трудности, като добавената стойност намалява с 1,3 на сто за трета поредна година, най-вече заради спад в автомобилната индустрия, машиностроенето и химическата индустрия. Строителният сектор също регистрира спад от 3,6 на сто, като високите цени на строителните материали забавят жилищното строителство. За сметка на това гражданското строителство – пътища, жп линии и енергийни мрежи, отбелязва леко подобрение.

Секторът на услугите показва смесени резултати. Бизнес услугите, спортът и развлекателната индустрия отбелязват спад, докато търговията, транспортът и някои дейности в хотелиерството и ресторантьорството нарастват. Публичните услуги, образованието и здравеопазването отново увеличават добавената стойност си, като допринасят за стабилността на пазара на труда.

Разходите за крайно потребление на домакинствата нарастват с 1,4 на сто, като най-голям ръст има при здравеопазването и мобилността, а правителствените разходи се увеличават с 1,5 на сто, основно за социални услуги и здравеопазване. Инвестициите остават слаби – общата фиксирана капиталова формация спада с 0,5 на сто, като най-силно е понижението при машини и оборудване (2,3 на сто) и при строителството (0,9 на сто).

Външната търговия е белязана от спад на износа с 0,3 на сто, докато вносът на стоки и услуги се увеличава с 3,6 на сто, воден от по-големия внос на машини, електроника, фармацевтични продукти и храни.

Броят на заетите лица остава стабилен на 46 млн., като растежът на работните места в производството и строителството се понижава, а увеличението идва главно от сектора на услугите.

Бюджетният дефицит намалява до 2,4 на сто от БВП, оставайки под прага от 3 на сто.