Защо предното стъкло на колата замръзва отвътре: 4 причини, които може би не знаете

Скрежът и ледът не само от външната, но и от вътрешната страна на прозорците на колата неизбежно означават забавяне преди тръгване: преди да тръгнете, ще трябва да почистите стъклото ръчно или да изчакате отоплението или електрическият нагревател да възстановят видимостта. Ето защо си струва да се погрижите предварително прозорците да не замръзнат.

Причини за замръзване на предното стъкло отвътре

Мокри постелки. Всъщност ледът и скрежът от вътрешната страна на стъклото са замръзнала вода, съдържаща се във влажния въздух в купето. Решаващият фактор тук е нивото на влажност, а основният ѝ източник през зимата обикновено са постелките на пода, които натрупват вода от мокри обувки.

Когато температурата в купето е над нулата, когато отоплението е включено или колата е паркирана на слънце, водата от постелките се изпарява и се утаява върху студеното стъкло. Когато температурата падне, тази влага се превръща в плътен, непрозрачен лед.

Какво да направите: Трябва редовно да подсушавате интериора. Най-лесният вариант е периодично да носите постелките вкъщи, за да изсъхнат напълно.

Неизправен или слаб нагревател. Ако отоплителната система не осигурява достатъчно топлина през зимата, интериорът остава влажен през цялото време. При такива условия предното стъкло и предните странични стъкла не се затоплят добре и върху тях активно кондензира влага.

Подобна ситуация се случва и при дефектен вентилатор: слабият въздушен поток не е в състояние ефективно да отстрани влагата от стъклото.

Какво да направите: Отоплителната система трябва да работи правилно. Въпреки че ремонтите могат да бъдат скъпи, това не е само въпрос на комфорт, но и на безопасност. Понякога проблемът се решава с проста подмяна на филтъра на купето - когато е силно замърсен, той на практика блокира подаването на въздух, включително към прозорците.

Как да почистите леда от предното стъкло на колата без да го надраскате?

Мръсни прозорци. Мръсното стъкло допринася за повишена кондензация, дори при мразовито време. Следователно чистотата на прозорците е от ключово значение.

Какво да направите: Трябва да почиствате стъклото не само отвън, но и отвътре. Експертите препоръчват използването на ефективни домакински почистващи препарати за стъкло, които са ефикасни при премахването на мазнини и други отлагания.

Неправилен режим на вентилация. Продължителното използване на режима на рециркулация води до липса на свеж въздух в купето и натрупване на влага. Влагата от дъха на хората и дрехите им се отлага върху вътрешната повърхност на стъклото, а в мразовити нощи бързо се превръща в лед.

Какво да направите: Рециркулацията трябва да се използва само временно. През зимата този режим е подходящ за бързо затопляне на купето. Когато в колата има пътници, вентилационната система трябва да се превключи на всмукване на външен въздух.

Как да намалим замръзването на прозорците през зимата?

Трудно е напълно да се избегне замъгляването и заледяването на прозорците през зимата, но е напълно възможно да се сведат до минимум тези явления. За да направите това, трябва да следвате няколко прости правила:

винаги имайте стъргалка в колата (за предпочитане гумена, за да не повредите стъклото) и течност за размразяване;

не оставяйте колата в режим на рециркулация за дълго време;

редовно мийте прозорците отвътре, като използвате продукти, които ефективно премахват мазнините и плаката;

