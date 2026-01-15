Гръмнала е като бомба: Тежък инцидент с цистерна в Словения (ВИДЕО)

Тежък пътнотранспортен инцидент е станал около 8 часа сутринта на Щирийската магистрала в Словения, при който е загинал един човек, а друг е ранен, съобщава словенският вестник novice.si. В катастрофата са участвали два камиона, като единият е превозвал цистерна с дизелово гориво. Вследствие на инцидента е възникнал силен пожар, който се е разпространил по цялата ширина на магистралата. Участъкът между кръстовищата „Словенске Конице“ и „Словенска Бистрица Юг“ е затворен в двете посоки от сутринта.

Ето какво е станало

По първоначална информация пътнотранспортното произшествие е станало, когато водач на камион - цистерна, превозваща гориво, се е движил към Марибор. Твърди се, че камионът се е преобърнал и се е плъзнал в другата лента, тази към Любляна, по която се движел водач на по-малък камион с пътник.

Според последната информация двама души са ранени, а водачът на по-малкия камион, който е бил заклещен в превозното средство, е починал на място. Това е първият смъртен случай по пътищата в района на полицейското управление в Марибор тази година".

Потушаването на пожара

На мястото на инцидента са присъствали 73 пожарникари от пожарната служба на Словенска Бистрица, пожарната служба на Словенска Коница и пожарната служба на Марибор.

Гъст черен дим се е извисявал над Словенска Бистрица. На мястото на пожара са множество пожарни коли от ПГД Словенска Бистрица и околните организации. Към 9.45 местно време пожарът е потушен и вече няма дим. ОЩЕ: Цистерни с фосфорна киселина дерайлираха в Сърбия