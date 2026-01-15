Терзиев каза била ли е "мафията" в кабинета му: Отчете какво се случва с кризата с боклука

Мафията е била в кабинета ми дотолкова, че моята най-голяма отговорност е да има услуга по сметопочистването и сметозивозването. Втората ми отговорност е да го постигна на най-добрата цена. И третата е да си осигуря да имам избор кой да го прави. Това каза кметът на София Васил Терзиев по време на изслушването си в Столичния общински съвет (СОС), след като беше попитан как и къде се договаря с "мафията" относно кризата с боклука.

Каква е ситуацията?

"Първо и най-важно - има осигурено зимно почистване за всички седем зони. За пет от седемте няма никакви смущения в услугата по сметоизвозване. Подписани са анекси и възлагания за първа, втора, четвърта, пета и седма зона. За шеста зона в края на декември е сключен договор с общинското дружество "Софекострой", което отговаря за "Люлин", "Красно село" и "Красна поляна". В трета зона се извършват дейностите от столичното предприятие за третиране на отпадъците заедно с усилия на районните кметове и БКС-тата, които те имат плюс допълнителните хора, които им беше гласувано като, като подкрепа. Това, върху което се бяхме фокусирали, е да няма смущения в други зони извън трета и шеста", отчете той пред общинските съветници.

Изпълнителният директор на "Софекострой" Даниел Йорданов е уверил Терзиев, че до края на месеца в "Люлин" и "Красно село" не би трябвало да има проблеми. "В "Красно село" се извършва редовно сметоизвозване", допълни още кмета.

Градоначалникът обясни, че предстоят много съдебни решения, които да им позволят да преминем или към връщане на определени процедури, или към преминаване към подписване на договори.

"Очакваме освен шеста зона, където вече има подписан договор със "Софекострой", в скоро време да се подпише такъв и за пета, тъй като там няма обжалвания и то да се случи при коригирани цени спрямо тези, които бяха оригинално подадени. Не се предвижда сключване на договор на цени от 348 лв. на тон", категоричен бе той.

"Битката, която водим, е за едни 400 млн. лв. Ако бяхме приели оригиналните оферти на класирания или това, което се очакваше за зона 3, сметката щеше да бъде от порядъка на над 1 млрд.", поясни той.

Стана ясно и че в зона пет на София цената е 175 лв. за тон. Корекцията се е наложила заради поскъпването на цената на труда и материалите. "Зона четири струва на софиянци 209 лв. на тон, защото прилежащата зона е на цената на основната зона", отчете Терзоев.

Терзиев бе категоричен, че най-важното е да няма прекъсване на услугата за извозване на боклук.