Тръмп удари с мита и компютърните чипове

Президентът на САЩ Доналд Тръмп въведе 25-процентни мита върху определени усъвършенствани компютърни чипове като процесора за изкуствен интелект на "Енвидиа" (Nvidia) - Ейч200 (H200), и сходен полупроводник на "Адвансд мaйкро дивайсисис" (Advanced Micro Devices - AMD), наречен ЕмАй325Екс (MI325X), предаде Ройтерс, като се позова на изявление на Белия дом. Тръмп мотивира тази мярка със защитата на националната сигурност на САЩ. Това е част от по-широките усилия на американския лидер да стимулира производството на повече полупроводници в САЩ и да намали на зависимостта на страната от вноса на чипове, пише БТА. Още: Тръмп заплаши Канада и Мексико с нови мита

"В момента САЩ произвеждат напълно самостоятелно едва около 10% от необходимите им чипове, което ги прави силно зависими от чуждестранни вериги за доставки. Тази зависимост създава значителен икономически риск и застрашава националната сигурност", пише в изявлението на Белия дом.

Митата на Тръмп

Снимка: iStock

Още: Обещание за по 2000 долара на калпак: Тръмп се понаправи на ударен (АУДИО)

Тръмп въведе редица мита, с които се стреми да засили на американското производство. През септември той обяви нови мащабни мита върху вноса на редица стоки, включително 100-процентни мита върху вноста лекарства и 25-процентни мита върху вноса тежкотоварни камиони.

През април правителството на Тръмп започна разследване на вноса на фармацевтични продукти и полупроводници по член 232 от Закона за разширяване на търговията от 1962 г. (Trade Expansion Act), който позволява на президента да налага мита в защита на националната сигурност. Белият дом посочи, че силната зависимост от производството на тези продукти зад граница представлява заплаха за САЩ.

Макар американски компании като "Енвидиа", "Адвансд мaйкро дивайсисис" и "Интел" (Intel) да проектират много от най-широко използваните чипове, повечето от тях се произвеждат в чужбина, особено от базирания в Тайван производител Ти Ес Ем Си (TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.)

Новите мита няма да важат за чипове, внасяни за центрове за обработка на данни в САЩ , стартиращи компании, потребителски приложения, които не са свързани с центрове за обработка на данни, приложения, използвани в цивилната индустрия, които не са свързани с центрове за обработка на данни, и приложения, предвидени за държавния сектор на САЩ.

В изявлението на Белия дом се посочва, че в близко бъдеще Тръмп може да въведе и по-широки мита върху вноса на полупроводници и техните производни продукти с цел стимулиране на вътрешното производство.

Още: Тръмп премахна митата върху бразилското говеждо месо и кафе