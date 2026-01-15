Как да съживите хортензиите след замръзване, за да осигурите буйни пролетни и летни цъфтежи

Помагането на хортензиите да се възстановят от замръзване предпазва бъдещите цъфтежи и поддържа храстите здрави, за да не загубите пълен вегетационен период.

Защитата от студ зависи от вида хортензия, тъй като едролистните сортове се нуждаят от изолация, докато метличастите и гладколистните видове се възстановяват лесно.

След замръзване проверете внимателно стъблата, подрежете само мъртвите дървета, мулчирайте корените и избягвайте прибързани ремонти, които могат да причинят повече вреда.

Хортензиите са издръжливи храсти . Въпреки това, както много растения, те може да се нуждаят от малко помощ за възстановяване след застудяване или слана.

За щастие, има няколко метода за превенция, които могат да ви помогнат да защитите хортензиите си, преди да настъпят студените температури. И ако всичко друго се провали, е възможно да ги съживите, след като вече е настъпила слана - ако следвате правилните стъпки. По-нататък нашите експерти обясняват как да го направите.

Ако предпочитате да отглеждате хортензии в саксия, тогава е лесно да избегнете потенциално вредните ниски температури. Просто внесете саксията на закрито, за да избегнете суровото време. Неотопляем гараж или навес може да предпази хортензията ви от лек студ, но за много хладни моменти вероятно ще трябва да я внесете в къщата.

Не забравяйте да защитите и вашите хортензии, засадени в земята – можете да ги покриете с изолационен слой по време на леки замръзвания. Уолц препоръчва да защитите видовете с едри листа, като изградите клетка с колове, увиете я с зебло и след това я напълните с листа за изолация. „Хортензиите също така се възползват от обилно мулчиране с листа около основата, което предпазва корените и температурата на почвата“, казва тя.

Лорейн Балато, експерт по хортензии, препоръчва използването на изолирани покривала за храсти, които се предлагат в много магазини за градинарство. Можете също така да си направите сами рамка и покривало.

Оценка на щетите

Ако подозирате, че вашите хортензии може да са пострадали от замръзване, първо огледайте растенията, преди да се опитате да ги поправите. „Когато оценявате щетите, търсете почернели листа и пъпки“, казва Уолц. „Най-вероятно те са мъртви.“

Самите клони също могат да дадат насоки. „Използвайте теста за щракане и огънете стъблото, за да видите дали наистина го няма“, казва авторът на градинарство К. Л. Форнари. „Мъртвата дървесина се отчупва, но живите клони се огъват.“

Цветът на дървесината под кората е друга улика. „Резитбата обикновено не е решението, освен ако стъблото не е мъртво“, казва Балато. „Можете да разберете това с прост тест за надраскване: ако е зелено, значи е живо. Кафяво означава, че е мъртво.“

Как да съживим хортензиите

Ако вашите хортензии са пострадали от замръзване, можете да предприемете няколко стъпки, за да ги излекувате.

Подрязване на увредения растеж

Премахването на засегнатите от студа части от растението може да е добра идея, но само в определени ситуации. „Зависи от времето на годината и вида хортензия“, казва Форнари, отбелязвайки, че пролетната резитба обикновено е за предпочитане пред есенната.

„Ако има силна слана, след като растенията започнат да разлистват през пролетта, тогава можете да премахнете повредените стъбла при сортовете метлици“, казва тя. „Ако отглеждате едролистни или планински хортензии, изчакайте известно време, за да видите колко са повредени тези стъбла.“ Цветовете за следващата година ще растат във всички пъпки, които все още са жизнеспособни, така че не бързайте да ги отрежете.

Мулч

Изолационните свойства на мулча могат да бъдат много полезни. „Проверете дали слоят мулч е адекватен, за да защити тези ценни корени“, казва Балато. Мулчирането също така осигурява хранителна подкрепа за растението.

Ако не сте мулчирали растенията си напоследък, Форнари препоръчва тънко нанасяне на компост или друг органичен мулч.

Торене

Бъдете внимателни и не пренаторявайте почвата. „Торовете трябва да се прилагат само ако знаете, че почвата ви е с недостатъчно плодородна. Правете почвен тест на всеки няколко години в професионална лаборатория и следвайте техните препоръки“, казва Форнари.