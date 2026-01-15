Стайни растения, които трябва да подрежете през януари за ново начало

Докато се установявате в дългите, студени зимни месеци и приключвате с подготовката на външните си растения за сезона, е време да насочите вниманието си към вътрешните. Нашите стайни растения също изискват грижи, дори и да не са директно изложени на атмосферните условия. Януари е отлично време за подрязване, оформяне и съживяване на различните ви стайни растения. Когато насочите вниманието си към тези растения през зимата, можете да ги насърчите да цъфтят по-пълноценно, когато дойде пролетта. Освен това, с цялото това допълнително време на закрито, можете да имате повече време, за да оформите и подготвите любимите си стайни растения за естетиката, която обичате. Има няколко специфични стайни растения, които са идеални за подрязване през и около месец януари, включително любимите ви паякообразни растения, каучукови растения, мирни лилии и градински чай.

Още: Зашеметяващото стайно растение, което вирее без много грижи

Ако държите тези растения на закрито през цялата година, е важно да поддържате редовна зимна рутина за грижи. Някои стайни растения, като сукулентите, най-вероятно няма да се нуждаят от подрязване. Виещите се растения като змийсколистните или каучуковите растения са различна история и ще изискват известно подрязване през зимата. Ще искате да се опитате да избягвате прекомерното подрязване и да се придържате към правилото да не подрязвате повече от една трета от растението наведнъж. Обърнете внимание, че макар подрязването да се препоръчва, препоръчително е да се избягва пресаждането, тъй като това може да предизвика растеж, който няма да е желателен през този период на покой. Пресаждането е най-добре да се извършва в края на зимата или през пролетта. Когато избирате най-добрите инструменти за подрязване, за да управлявате стайните си растения, не забравяйте да избягвате ръждясали ножици и да изберете инструменти, които са подходящи за размера на ръката ви.

Миниатюрни рози

Още: Паричното дърво ще донесе потоци от доходи, ако го постави в тази част на дома

Въпреки че розите се отглеждат най-често на открито в земята, тези зашеметяващи и класически цветя могат да се отглеждат и в саксии на закрито. Най-разпространеният вид роза, отглеждана като стайно растение, е миниатюрната роза. В края на зимата и началото на пролетта се препоръчва внимателно подрязване, за да се премахнат мъртвите или повредени листа. Направете резитбата си веднага щом листата започнат да избледняват и избягвайте популярната практика да използвате кухненски ножици ; вместо това използвайте подходящи ножици за подрязване.

Градински чай

Ако сте отглеждали билките си на закрито през цялата година, можете да продължите да подрязвате леко растенията си градински чай (Salvia officinalis) дори през зимата, тъй като те постоянно се нуждаят от подрязване. С помощта на малка градинска ножица можете да започнете да подрязвате градинския чай, за да избегнете „дългокрако“ растение, което е, когато растението расте с дълги и слаби стъбла с малко или никакви листа. Имайте предвид, че искате да избягвате прекомерното подрязване, тъй като това може да навреди на растението повече, отколкото да го помогне, излагайки го на болести като сива плесен.

Сукуленти

Още: Експерти по Фън Шуй разкриват къде да поставите мирната лилия, за да привлечете късмет в дома си

Въпреки че някои сукуленти не се нуждаят от обилна резитба през зимата (ако изобщо се нуждаят от такава), може да се наложи да подрежете няколко от тези стайни растения през студения сезон. Цъфтящите сукуленти по-специално може да се нуждаят от зимна резитба, докато са в латентно състояние. Ако вашите сукуленти са започнали да прерастват, да стават издължени или имат счупени или мъртви листа и стъбла, можете да подрежете тези нежелани части. За да направите това, използвайте малък инструмент като ножица, лозарска ножица или дори нож. Уверете се, че разрезите ви са чисти, тъй като назъбените разрези могат да увеличат риска от инфекция.

Потос

За да предпазите растението ви потос (Epipremnum aureum) от занемарен вид, можете да го подрежете леко през януари, за да премахнете всички мъртви или повредени листа, които се появяват през зимата. Обърнете внимание, че тези растения обикновено не изискват обилна резитба и е добре да избягвате прекомерното им подрязване, особено през зимата. Можете обаче да отрежете пожълтели или избледняващи листа. Ако имате обезцветени листа само в самите краища на стъблата си, отстранете само тези части с ножицата си. По-конкретно, можете да отрежете листата там, където дръжката или листното стъбло се свързва със стъблото на растението.

Каучуково растение

Още: Никога НЕ поливайте стайни растения по това време

Макар че технически можете да подрязвате каучуково растение (Ficus elastica) по всяко време на годината, зимният сезон е най-подходящото време, тъй като съдържанието на сок в растението е най-ниско. Тази резитба през студения сезон ще гарантира, че то няма да обрасне твърде много или да стане твърде дълго. С помощта на остър нож или ножица отрежете листата на каучуковото растение директно над възлите. Можете също така да използвате това време, за да насочите растението и да започнете растежа там, където желаете, в зависимост от това под кои възли сте отрязали. Ако се съмнявате, просто съсредоточете резитбата си върху премахването на всички повредени, болни или мъртви листа.

Как да предпазим мушкатото от измръзване в неотопляеми помещения

Лилии на мира

За да поддържате спатифилумите си (Spathiphyllum) в добра форма, се препоръчва да ги подрязвате леко през зимата. Както повечето цветя, спатифилумът няма да реагира добре на обилна резитба, при която премахвате над една трета от листата. Вместо това използвайте остри градински ножици, за да премахнете само пожълтели или болни листа. Тези влошаващи се листа изразходват енергия, която би могла да се използва за растеж на нови цветове. Ако търсите признаци за подрязване, внимавайте за претъпкани или изсъхнали листа, прекомерно високо растение, което не може да се държи изправено, или супер бавен растеж.