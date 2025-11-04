Няма рискове от еврото: ЕЦБ обясни защо да не изпадаме в паника и да не се страхуваме

"Моята задача като президент на Европейската централна банка и мисията на всички централни банки е ценова стабилност - да се погрижим цените да не излязат от контрол, да няма инфлация и 2% дефицит в средносрочен план". Това заяви президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард пред bTV.

Лагард обясни, че за първи път е в България. "Не за първи път се води дискусия преди да премине от старата към новата валута. Нека да се опитаме да обясним. Преминаването към нова валута не е просто влизане в клуб, който е стабилен, а е за заявяване на определени ценности, които имат всички членове на еврозоната, поясни тя.

Кристин Лагард увери, че няма риск при обмяната на валута. "Този риск, този страх от новата валута винаги съществува, виждала съм го. Преди всичко трябва да има много ясно посочване на цената в лева и евро. Ако потребителят си купува обувки, кафе или ще подстригва, трябва да знае точно какво е било и какво ще е. Преминаването от лев към евро не означава добавена стойност. Цените на стоките трябва да се посочват много ясно и през 2026 г. В този период потребителите ще могат да видят точната сума и в лева, и евро", разясни Кристин Лагард.

Президентът на ЕЦБ призова държавните власти на България да следят за спазването на правилата. "Държавните власти трябва да казват "Не, така не сме се разбрали" за цените", коментира тя.

Кристин Лагард заяви още, че България ще има място на масата в еврозоната и ще има същият глас и вот като всички останали. Германия, Франция, Италия - всички заедно сме част от случващото се и всеки гуверньор ще има един глас. България ще е част от това, категорична бе Лагард.

Тя уточни, че парите в брой ще продължат да съществува. "Трябва да сме сигурни, че еврото ще е пригодно за 21 век. Трябва да има опция и за плащане дигитално", настоя още Лагарад. Според нея дигиталното евро е котвата на монетарната система. Банкнотите и монетите ще продължат да съществуват и никой няма да ги вземе, дори и да може да се плаща дигитално, успокои президентът на ЕЦБ.

Тя смята, че след приемането на еврото всички ще са по-щастливи.

