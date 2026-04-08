Двойни глоби, свободно връчване на актове и бързо спиране на сайтовете на нарушителите: Търговците на нехранителни стоки обвиниха държавата в произвол

Има риск от произвол срещу бизнеса. За това предупредиха в своя позиция от Асоциацията на търговците на нехранителни стоки (АТНС) по повод законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите.

Според търговците тези промени създават прекомерни правомощия на контролните органи и реална опасност от произвол срещу бизнеса.

Ат асоциацията са изпратили становище до Министерството на икономиката и индустрията, в което очертават основните проблеми на законопроекта - възможност за блокиране на сайтове без потвърдено нарушение, удвояване на глобите при едновременна забрана за повишаване на цените и процедури за връчване на актове, при които управителят на фирмата може никога да не разбере, че срещу него е образувано производство.

Възможност за блокиране на сайтове без потвърдено нарушение

Според недоволните един от най-спорните текстове в законопроекта предвижда блокиране на интернет страницата и онлайн магазина на търговец, ако контролните органи на Комисията за защита на потребителите (КЗП) 3 пъти в рамките на 10 дни не успеят да му връчат акт за нарушение.

В такъв случай заповедта се публикува единствено на сайта на КЗП, без пряко уведомяване на засегнатия бизнес, и след 3 дни достъпът до сайта на търговеца се блокира.

В позицията се подчертава още, че заповедта за спиране на сайта започва да се прилага преди да е установено, че е извършено нарушение.

Ако търговецът реши да обжалва, делото може да продължи с месеци, през което време бизнесът му ще работи без уебсайт, твърдат от асоциацията.

Така, според тях, на практика законопроектът задължава търговците постоянно да следят официалния сайт на КЗП, за да не пропуснат евентуална заповед срещу тях - публикувана без тяхното пряко уведомяване.

"Това е непосилно административно бреме, особено за малкия и средния бизнес. Свалянето на интернет страницата може да доведе до необратими загуби за бизнеса и за онлайн потребителите. Изключително тежка мярка, прилагана без потвърдено нарушение и без възможност за защита", коментира адв. Галин Попов, изпълнителен директор на АТНС, цитиран в съобщението на асоциацията.

Актовете за нарушения ще могат да се връчват на всеки служител

Друг важен проблем според асоциацията е, че законопроектът предвижда актовете за нарушения да могат да се връчват на всяко лице на трудов или граждански договор с фирмата - не само на управителя.

Това означава, че документът може никога да не достигне до ръководството на компанията, а от него да тече срок за отстраняване на нарушение, смятат от АТНС.

Санкциите скачат почти двойно

Търговците на нехранителни стоки са категорични, че санкциите скачат прекалено ударно и държавата превалутира глобите на практика почти двойно.

Законопроектът предвижда сериозно увеличение на санкциите, като за част от глобите, които досега са били от 300 до 1000 лева, се предлага да станат от 200 до 1000 евро, а тези от 500 до 3000 лева - от 300 до 2000 евро.

"Това не е просто техническо превалутиране по официалния курс, а реално повишение - в горната граница почти двойно", се казва в позицията, предаде БТА.

АТНС посочва и друго противоречие - докато инспектори на КЗП санкционират търговци за разлики от 2 евроцента при превалутирането, самата държава с този законопроект закръгля глобите нагоре в своя полза - без да спазва официалния курс, чието спазване изисква от бизнеса.

От една страна търговците са задължени да не вдигат цени до 8 август 2026 г., а от друга държавата едностранно повишава санкционната рамка, смятат от АТНС.

Исканията на асоциацията

Организацията настоява за 4 конкретни промени в законопроекта.

Едното е актовете за нарушения да се връчват единствено по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване (eDelivery) на електронното правителство, само на упълномощени представители на бизнеса.

На второ място санкциите да бъдат превалутирани по официалния курс съгласно Закона за еврото - без държавата да заобикаля правилата, чието спазване изисква от другите.

От АТНС искат също блокирането на уебсайт да не може да се прилага без предварителен задължителен съдебен контрол, при който съдът да се произнася в кратки срокове.

От асоциацията настояват още за цялостна преработка на неясните и непълни разпоредби, въвеждане на обективни критерии, за да не се създава почва за административен произвол.

Търговците на нехранителни стоки подчертават, че подкрепят целта за по-добра защита на потребителите, но настояват законопроектът да бъде преработен, преди да бъде приет.