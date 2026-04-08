До 10 куб. метра вода в секунда: Изпускат контролирано язовир “Тича“

Изпускат контролирано вода от язовир “Тича“.

“Тича“ е един от комплексните и значими язовири в страната. С писмо от “Напоителни системи“- клон Шумен областният управител Марин Маринов е уведомен за започнало контролирано изпускане на 6 април, като водните маси са до 10 куб.м/с.

Водите се отвеждат по поречието на река Голяма Камчия.

По информация на Министерството на околната среда и водите към 7 април 2026 година наличният обем в язовира “Тича“ е 287, 520 млн. куб. м, което е 92,21%.

