От 17 април "Черно море" ще залее екраните в цялата страна

На 15 април по червения килим в Синеленд ще преминат специалните гости на гала премиерата, които пристигат директно от Ню Йорк. Създателите на филма Дерек Хардън и Кристал Мозел ще бъдат придружени и от продуцентката на „Черно море“ – българката Изабела Ценкова, която от години живее и твори в САЩ. Едно от големите ѝ постижения като продуцент е филмът The Wolfpack, който печели награда за документален филм на най-големия фестивал за независимо кино в света – Sundance. И в тази продукция тя си партнира с Кристал Мозел като режисьор.

Сред гостите ще бъдат българските актьори Ирмена Чичикова и Стойо Мирков. Има големи очаквания, че от Германия за премиерата ще пристигне и Самуел Финци.

Комедията, която предлага на българския зрител нова, ведра гледна точка към реалността, в която живеем, ще е най-подходящото заглавие през уикенда на изборите.

Това е един иновативен филм, който е създаден без предварително написан сценарий – чрез импровизация и работа на място, което позволява на историята да се развива органично и да улавя реалната енергия на средата и хората. „Черно море“ е заснет изцяло в Созопол, където созополчани се превръщат в главно действащо лице във филма.

„Черно море“ е първият филм, който Кристал Мозел и Дерек Хардън режисират заедно. Според тях това е филм за смелостта да се впуснеш в непознатото и за усещането за общност, което може да се появи на най-неочаквани места.