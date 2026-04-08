Хиляди квадрати тротоари са ремонтирани в София

08 април 2026, 10:12 часа 418 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Продължава изпълнението на програмата за обновяване на тротоарите в София с цел подобряване на пешеходната среда и по-добра достъпност в града, съобщиха от Столична община. За първите три месеца на годината, от януари до края на март, са обновени общо 7316 кв. м тротоарни настилки в различни квартали на София. Дейностите са реализирани в „Подуяне", „Връбница", „Възраждане", „Оборище" и др. райони. Същевременно са възложени допълнително още 34 570 кв. м за ремонт, които в момента се работят или предстоят.

ОЩЕ: Тротоари за токчета: Терзиев отчита нови и обновени тротоари

За цялата минала година бяха обновени над 170 000 кв м.

Изпълнени обекти

  • ул. „Д-р Людвиг Земенхоф" – район „Подуяне"
  • ул. „Гавраил Кръстевич" (между ул. „Паралница" и ул. „Йосиф Ковачев")
  • ул. „Черковна" (между бул. „Мадрид" и ул. „Марица") – район „Оборище"
  • ул. „Сух герен" (между ул. „Обелски могили" и ул. „25-та") – район „Връбница"
  • ул. „25-та" (между ул. „Сух герен" и ул. „Безименна") – район „Връбница"
  • ул. „Средна гора" (между бул. „Сливница" и ул. „Св. св. Кирил и Методий") – район „Възраждане"
  • западен тротоар на ул. „Зайчар" (между бул. „Тодор Александров" и ул. „Пиротска") – район „Възраждане"

Изграждат се тротоари по:

  • ул. „Знание"
  • ул. „Лазар Михайлов" (в участъка между ул. „Новачки" и ул. „Крушица") – район „Сердика"
  • цялостен ремонт на тротоар на ул. „Боян Дановски", район „Студентски"

Предстои цялостен ремонт на: югоизточния тротоар на ул. „Владайска" (между ул. „Йоаким Кърчовски" и ул. „Г. Зографина") – район „Красно село", както и ремонт на източния тротоар на ул. „Лазар Михайлов" (между ул. „Руски войн" и ул. „Крушица"), тротоари по ул. „Цар Симеон" (в участъка между бул. „Мария Луиза" и ул. „Веслец" и др.

ОЩЕ: Проблемите с тротоарите на София вече са на светло: Защо и как? (ВИДЕО)

Тротоарите се изграждат от бетонови настилки, полагат се изцяло нови плочи и бордюри, оформят се съобразно изискванията за достъпна среда.

Ремонтните дейности се реализират в рамките на проекта „Устойчива градска мобилност. Изграждане и реконструкция на основни артерии от кръгово-радиалната улична мрежа на гр. София", компонент „Транспортна свързаност и достъпна среда", финансиран със средства от Европейската инвестиционна банка.

Виолета Иванова
