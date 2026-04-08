Наша съседка бръкна в резервите: Освобождава 2 милиона барела гориво

Гърция ще освободи 2 милиона барела гориво от стратегическите си резерви, предаде гръцкото издание Kathimerini. Това е част от координирана интервенция на Международната агенция по енергетика (МАЕ) за стабилизиране на световните цени чрез освобождаването на 400 милиона барела. Длъжностни лица определиха хода като исторически момент, отбелязващ първия път, когато Гърция разполага стратегически резерви. Изпълнителният директор на МАЕ Фатих Бирол наскоро определи ситуацията на световния пазар като „по-сериозна от тези през 1973, 1979 и 2022 г. взети заедно“.

Решението е заради вътрешен недостиг

Решението беше взето по време на среща на 2 април в Министерството на околната среда и енергетиката, където 25-членен комитет за управление на кризи се събра с представители на рафинерии, компании за търговия с горива, бензиностанции, въоръжените сили и министерства. Договореното освобождаване включва бензин, дизел и мазут, съответстващи на квотата на Гърция от МАЕ и около 8% от 90-дневните ѝ стратегически резерви, оценени на приблизително 25 милиона барела.

Очаква се министърът на околната среда и енергетиката Ставрос Папаставру и заместник-министърът на енергетиката Никос Цафос да се срещнат отново с представители на рафинерията в сряда, за да започнат постепенното освобождаване в рамките на три месеца, в съответствие с разпоредбите на МАЕ. Първоначалните количества ще бъдат освободени веднага след министерско решение, което се очаква до няколко дни.

Властите подчертаха, че решението не е свързано с вътрешен недостиг. Гръцките рафинерии изнасят повече от половината от продукцията си и поддържат задължителни резерви, допълнителни неизвличаеми резерви за 10 дни и входящи доставки, покриващи двумесечни доставки.

Освобождаването ще бъде разпределено равномерно между видовете гориво и ще бъде последвано от постепенно попълване в продължение на три месеца, както се изисква от правилата на МАЕ.

Опасенията относно доставките

Продължават опасенията относно доставките, тъй като несигурността около кризата в Близкия изток се засилва. Недостигът, първоначално наблюдаван в Азия, започна да засяга Европа, което поражда тревоги сред правителствата. Цените на авиационното гориво се удвоиха в рамките на един месец, докато дизелът се повиши с 64% през първите три седмици на конфликта и със 120% през следващите две седмици.

Анализатори предупреждават, че продължаващите атаки срещу енергийната инфраструктура биха могли да увеличат недостига на бензин до лятото.

Европейските власти също подготвят мерки за намаляване на търсенето, вариращи от препоръки за пестене на енергия и по-ниски ограничения на скоростта до квоти за потребление и нормиране на горивото, ако е необходимо.

В няколко страни вече се наблюдават прекъсвания в доставките. Италия наложи ограничения на множество летища, Франция съобщи за недостиг на бензиностанции, а Словения въведе нормиране. Гърция може да приеме подобни мерки, ако това бъде предписано на ниво ЕС.