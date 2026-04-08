Край на скъпия петрол? Сривът в котировките след споразумението с Иран тепърва започва

08 април 2026, 10:01 часа 553 прочитания 0 коментара
Цената на петрола продължава да спада рязко тази сутрин, след като американският президент Доналд Тръмп обяви споразумение за двуседмично примирие с Иран, което е обвързано с незабавното отваряне на Ормузкия проток за корабоплаване, предаде Ройтерс. Договореното спиране на огъня между Иран и САЩ, което израелският премиер Бенямин Нетаняху също подкрепи, настъпи малко преди изтичането на крайния срок, който Тръмп постави на Иран да отвори Ормузкия проток.

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за европейския пазар, се сринаха с над 14 долара за барел до 94,76 долара за барел тази сутрин.

Котировките на американския лек суров петрол също са рязко надолу - с около 17 долара до 95,79 долара за барел.

Иран заяви, че ако спрат американско-израелските атаки, ще спре нападенията от своя страна, както и че безопасното преминаване през Ормузкия проток ще бъде осигурено в продължение на две седмици в координация с иранските въоръжени сили, според изявление на външния министър Абас Аракчи.

Ормузкият проток е важна транспортна артерия, през която обичайно преминава около една пета от световната търговия с петрол, а затварянето й през последните седмици доведе до скок на цената на петрола - с повече от 50 процента през март.

Дори и при сключване на мирно споразумение, Иран може да се осмели да заплашва Ормузкия проток по-често в бъдеще, а пазарът ще отрази в цените повишения риск за (преминаване през) пролива в бъдеще“, коментира ситуацията Сол Кавоник, старши анализатор в областта на енергетиката във фирмата за капиталови проучвания MST Marquee в Сидни.

Тръмп заяви още, че САЩ са получили предложение от 10 точки от Иран, което той оприличи като основа за преговори, и каза, че страните са много близо до постигането на окончателно споразумение за дълготраен мир.

"Това е добро начало и може да проправи пътя към по-трайно възобновяване на търговията – но все още има много „ако“-та, които трябва да се изяснят“, според анализаторът на IG Тони Сикамор.

Американският лек суров петрол запази ценовата си премия спрямо Брент, противно на обичайния ценови модел, тъй като е с договор на доставка през май, а европейският сорт – през юни, което отразява факта, че барелите с по-ранна дата на доставка се търгуват на по-висока цена.

 

Пламен Иванов Отговорен редактор
