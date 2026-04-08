За убийство в гараж: Обвиняемият е задържан под стража

На 04.04.2026 г. Софийска градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняем Й. Г. за това, че на 03.04.2026 г. в с. Кокаляне, в гараж, обособен за живеене, умишлено умъртвил В. Г. чрез нанасяне на прободни наранявания с нож в областта на гърдите, слабините и левия крак (чл. 115 НК).

Това съобщават на страницата на прокуратурата в интернет. С определение от 06.04.2026 г. Софийски градски съд (СГС) взе мярка за неотклонение задържане под стража спрямо обвиняемия.

Съдът сподели доводите на прокурора, че са налице достатъчно доказателства, които водят до извод за обосновано предположение за авторството на престъплението, за което е привлечен обвиняемият.

СГС прие, че е налице и реална опасност от извършване на престъпление от Й. Г., поради което определи като подходяща най-тежката мярка за неотклонение спрямо него “задържане под стража“.

Определението на СГС не е окончателно и подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд.

Разследването по случая продължава от СДВР под ръководството и надзора на СГП.

