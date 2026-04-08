Голям проблем на „Колежа“: Ботев Пловдив остава без треньор точно за плейофите в Първа лига!

Ръководството на Ботев Пловдив се сблъска с голям проблем точно преди началото на плейофите в Първа лига. Причината е, че „канарчетата“ ще останат без треньор за най-важните мачове от първенството. Както е известно, в момента начело на „жълто-черните“ е Лъчезар Балтанов, който доскоро водеше дубъла. Юношата на Левски обаче не притежава необходимия лиценз Про и според наредбите той може да остане на поста си само до края на април.

Финансовият благодетел на Ботев Илиян Филипов говори пред „Nostrabet“ като заяви, че ръководството на клуба вече търси заместник на Лъчезар Балтанов. Бизнесменът е категоричен, че иска български специалист да поеме отбора, тъй като в родния футбол има доста специфики, които чужденец трудно би разбрал.

Илиян Филипов иска новият треньор да е българин

„Аз държа Балтанов да продължи да работи за нашия клуб. В момента Лъчо нарежда отбора така, че да играе нападателен футбол и постига позитивни резултати. Проблемът обаче е, че няма УЕФА Про лиценз и според наредбата има право да води Ботев до края на април. Ще намерим обаче решение кой да довърши сезона. Аз не бих искал да е чужденец. Искам да е българин, който познава добре първенството, защото в него има доста специфики“.

„На дербито за купата не отидох на „Лаута“, защото знаех какво ще стане, като видях състава, с който ще излезем. Реших да не си късам нервите, след като Митко Димитров виждаше нещата по различен начин. Аз исках отборът да играе нападателен футбол, но неговите разбирания бяха други. Ботев Пловдив обаче винаги е действал атакуващо и докато аз съм в клуба, ще е така. Това ще е и моето условие към всеки треньор. Ако не се приеме, ще търсим някой, който ще се съгласи“, обяви Илиян Филипов.

