Жители на Московска област и на съседните области Владимирска и Ярославска съобщиха за поне три силни едновременни експлозии на 7 април вечерта, като вероятната цел на украинска атака с дронове е арсенал за боеприпаси в Александровския район на Владимирска област. Губернаторите на тези региони не са коментирали официално ситуацията. Видеозаписи обаче уловиха моменти на взривове в Сергиев Посад (Московска област) и Переславл-Залески (Ярославска област), както и дим и огън в няколко града във Владимирска област.

Още: Поредна серия: Куп взривове в Русия след атаки с дронове (ВИДЕО)

„Светлината все още се вижда, докато караш от Григорово към Струнино. Значи е някъде между Григорово и Шабликино“, пише потребител в местен чат след експлозиите във Владимирска област.

Украинският мониторингов канал Supernova+ написа, че във Владимирска област има съобщения за силни експлозии и светлина в района на военна част 42754, 1263-ти арсенал за инженерни боеприпаси. Междувременно каналът в Telegram „Pro Град Kirzhach“ съобщи, че е получил коментар от администрацията на Переславл-Залески относно звуците: „Добър вечер на всички, това не са експлозии. Тези звуци са свързани с преминаването на самолети през звуковата бариера".

Още: Русия шпионира по нов хитър начин: Украйна, САЩ и ЕС с голяма акция заради хакнати рутери

Какво гори във Владимирска област?

Руският опозиционен Telegram канал ASTRA анализира кадри с дим (видео 1 по-долу) над град Струнино във Владимирска област, заснети от очевидци. Според този OSINT анализ, т.е. с използване на данни от отворени източници, мястото на заснемане се намира на 7,5 км от 1263-ти арсенал.

Точният характер на пожара във Владимирска област е неизвестен. Потвърдено е обаче, че системата за наблюдение на NASA, която отчита топлинни петна по земната повърхност - FIRMS - не е засякла пожар в арсенала.

Според публично достъпни данни 1263-ти Централен арсенал за инженерни боеприпаси „Орден на Червената звезда“ (военна част 42754) се намира близо до село Арсаки в Александровски район на Владимирска област, на около 22 километра западно от град Александров. Самият арсенал е военен лагер и склад за инженерни боеприпаси и официално е регистриран като военна част 42754 в Министерството на отбраната.

Още: Британски дронове разрушиха контролиран от Русия мост в Херсонска област (ВИДЕО)

Атака срещу окупирания Луганск

Трима души са били ранени при масирана атака на украинските въоръжени сили в окупирания Луганск, твърдят т.нар. "власти на Луганската народна република", инсталирани от Кремъл. Украински дронове са ударили жилищни блокове и частни къщи в района Артемовск на Луганск. Пострадалите са били откарани в болница, твърди Леонид Пасечник - назначеният от Русия „ръководител“ на окупирания Лугански регион. Той добави, че останалите жители на повредените сгради са евакуирани, а пожарите са потушени.

По-рано беше съобщено, че серия от мощни експлозии е разтърсила окупирания Луганск.

Според украинския мониторингов канал Exilenova+ местните жители се оплакват, че вече няма дори мобилни пожарни екипи.

Свалени дронове над Русия

Според руското министерство на отбраната тази нощ са били свалени 73 украински дрона над страната и над окупирания Крим, където вече беше съобщено, че гори петролното депо във Феодосия - поне два резервоара са подпалени.

„През изминалата нощ (от 20:00 ч. московско време на 7 април до 7:00 ч. московско време на 8 април) системите за противовъздушна отбрана унищожиха и пресякоха 73 украински безпилотни летателни апарата, летящи над регионите Орел и Ростов, Краснодарския край, Република Крим и водите на Азовско и Черно море“, съобщи ведомството.

Служител на „БрянскЕнерго“ е бил ранен при украинска атака в Брянска област, съобщи местният губернатор Александър Богомаз. „Украинските въоръжени сили използваха камикадзе дронове, за да атакуват село Демянки в Стародубския общински район. За съжаление, в резултат на целенасочения удар беше ранен служител на „БрянскЕнерго“. На мъжа бързо беше оказана цялата необходима медицинска помощ. Две специализирани превозни средства бяха повредени. Службите за спешна помощ работят“, каза Богомаз.

А губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков твърди, че от началото на годината в областта са загинали 57 цивилни, а 487 са ранени. Разбира се, той няма как да сподели, че това е факт заради агресивната война на диктатора Владимир Путин срещу съседна Украйна.

Нападения и срещу Украйна: големи щети в Одеса

Русия също атакува Украйна с дронове, като Военновъздушните сили на нападнатата страна съобщиха, че през нощта към нейна територия са летели 176 безпилотни летателни апарата, около 120 от които „Шахид“. От тях 146 дрона са били свалени или неутрализирани с електронно заглушаване,. Регистрирани са попадения на 24 атакуващи безпилотни летателни апарата на 12 места, както и падане на отломки от свалени дронове на едно място. Атаката продължава, пише в сводката.

Още: Време е за ядрен удар по Украйна: Руски олигарх с бизнес апетити в България реагира на нова украинска ракета

Гражданската и пристанищната инфраструктура в Одеска област е пострадала в резултат на руска атака с дронове. „Снощи врагът отново атакува южната част на Одеска област с помощта на бойни дронове. Гражданската и пристанищната инфраструктура е претърпяла щети. При атаката са били частично разрушени складова сграда и помощно помещение. Пожарите са угасени. Към момента няма данни за жертви или ранени", заяви ръководителят на областната администрация Олех Кипер.

Двама души загинаха, а девет други бяха ранени в резултат на руски атаки срещу Запорожие и околностите, твърди областната администрация.