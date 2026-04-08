Замеряли се с бутилки: Две фамилии се биха в Хасково

Трима души са задържани след масово сбиване в хасковския квартал „Орфей“, съобщиха за БТА от Областна дирекция на МВР (ОД МВР).

Кавгата е станала във вторник по обед пред блок 42, уточниха от полицията. Двете фамилии влезли в пререкания по обстоятелствата в стар спор помежду им.

Групите се замеряли с бутилки, има и двама леко пострадали. Нанесени са и материални щети по лек автомобил, собственост на един от участниците в кавгата.

В понеделник при друг скандал и сбиване в Хасково, на ул. „Ястреб“, бяха задържани млад мъж на 28 години и баща му. Спорът тогава възникнал между трима братя и бащата на задържания.

При сблъсъка 28-годишният мъж е нанесъл прободни рани в гърба на двама от братята – на 51 и 53 години. По-възрастният от тях е с опасност за живота.

