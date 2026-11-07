Вижте с колко са по-високи заплатите в Гърция от българските

Според данни на Евростат, Гърция е класирана на второто най-ниско място в Европейския съюз по средни годишни доходи сред служителите на пълен работен ден през 2025 г. Само България е регистрирала по-ниски доходи, пише гръцкото издание Kathimerini. Гръцката средна заплата е 18 800 евро, докато българската е около 2000 евро по-ниска в размер на - 16 200 евро.

Унгария е била малко над Гърция с 20 100 евро средна заплата.

Гърция анализира цифрите

Цифрите подчертават значителната разлика между Гърция и средната стойност за ЕС, която е била 41 500 евро през 2025 г., което е увеличение с 4,3% спрямо 39 800 евро през 2024 г.

При 18 800 евро средните годишни доходи в Гърция са с 22 700 евро под средното за ЕС, което се равнява на 45,3% от стойността за блока.

Люксембург оглави класацията със средни годишни доходи от 85 600 евро, следван от Дания със 73 500 евро и Ирландия с 64 400 евро.

В Гърция заплатите не са мръднали, в България са скочили 6 пъти

Заплатите в България и Румъния продължават да бъдат най-бързорастящите в ЕС, въпреки че нашите все още са най-ниските в Общността. Регистрира се увеличение от 6 пъти за 20 години, което се отразява и на покупателната ни способност. В същото време на последно място по ръст в ЕС е съседна Гърция, чиито заплати за 20 години почти не са мръднали.

Ако приемем, че покупателната способност на средностатистическия европеец, която изчислява стоките и услугите, които можем да си позволим с доходите си, се равнява на 100%, то българинът може да си позволи 68% от това, което може европеецът.

Въпреки че с годините покупателната ни способност расте, сме на последно място по този показател в ЕС, като през 2025 г. на дъното освен България, е и Гърция. ОЩЕ: Балкански парадокс: За 20 години заплатите в България скочили 6 пъти, в Гърция не са мръднали