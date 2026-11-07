Изследваха 27 000 мъже: Как се влияе мъжката потентност от тясното бельо

Вероятно най-мащабното проучване в областта установи, че носенето на стегнато бельо наистина е свързано с по-лошо качество на семенната течност. От години мъжете биват предупреждавани, че плътно прилепващите боксерки могат да повишат температурата в областта на слабините и евентуално да повлияят на здравето на сперматозоидите им. Но данните от широкомащабни проучвания са изненадващо ограничени.

В ново проучване, проведено в Китай, изследователите са сравнили качеството на спермата на 21 221 мъже, които са посочили, че носят широки бельо, с това на 5615 мъже, които носят стегнато бельо. Всички участници са се обърнали за оценка на плодовитостта, но след като са отчели други здравни фактори, изследователите са установили, че стегнатото бельо е свързано с леко понижение на показателите за качеството и количеството на спермата, пише "Science Alert".

В сравнение с по-широкото бельо, например, по-тесните модели са били свързани с 18 процента по-висока вероятност за по-малко количество сперма. Тесното бельо е било свързано също така с 12 процента по-висока вероятност за по-малко подвижни сперматозоиди, 48 процента по-висока вероятност за по-малко сперматозоиди с нормална форма и 108 процента по-висока вероятност за повече сперматозоиди с фрагментация или увреждане на ДНК. При вторичен анализ изследователите са установили също, че еректилната дисфункция и преждевременната еякулация са по-разпространени в групата с тясно бельо. Резултатите са публикувани в списанието "Asian Journal of Andrology".

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"В заключение, тясното бельо се свързва с по-лошо качество на спермата и по-висока честота на еректилна дисфункция и преждевременна еякулация", пишат авторите на проучването, ръководено от уролога Сюе-Чун Ху от Китайския университет за наука и технологии (USTC). "Изборът на по-широко бельо може да представлява прост и лесно приложим подход за опазване на качеството на спермата и сексуалната функция.", се казва още в изводите.

Само хипотеза?

Снимка: Envato

Засега обаче това е само хипотеза. Това проучване не може да докаже, че стегнатото бельо води до намаляване на качеството или количеството на сперматозоидите, нито че носенето на по-широко бельо може да помогне на някого да зачене. Но има основания да се подозира, че това може да е така. Известно е, че по-високите температури в и около скротума оказват неблагоприятно въздействие върху функцията на тестисите и е възможно това да се отрази на мъжката плодовитост.

В скротума нивата на хормоните са най-стабилни, а сперматозоидите узряват и се развиват най-добре при температура, която е с приблизително 2–3 °C по-ниска от основната телесна температура. Освен това е възможно по-високите температури да увеличат смъртността и дисфункцията на сперматозоидите. Тесните слипове намаляват проветримостта, което може да повиши температурата в скротума с до 1 °C в сравнение с по-широкото бельо. Това е достатъчно, за да повлияе теоретично на последния етап от развитието на сперматозоидите, като е възможно да се отрази на формата им и на способността им да плуват.

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През 2018 г., например, проучване на Харвард, проведено сред 656 мъже, установява, че тези, които са посочили, че носят боксерки най-често, са имали по-висока концентрация на сперматозоиди и по-голям общ брой сперматозоиди. По това време това беше най-мащабното проучване, което показа, че видът на бельото може да е свързан с качеството на спермата.

Но новият анализ обхваща над 40 пъти по-голяма извадка. Той е проведен сред участници, потърсили оценка на плодовитостта в Първата афилирана болница към Китайския университет за наука и технологии. Средната възраст на участниците е била 30 години. За целите на проучването мъжете, потърсили оценка на плодовитостта, са посочили дали бельото, което са носили най-често през последните 3 месеца, е било "широко (боксерки)" или "тясно (слипове, прашки и прилепнали боксерки)".

Плътното бельо в крайна сметка е било свързано с няколко показатели за по-лошо качество на спермата, включително по-малък обем, по-малко подвижни сперматозоиди, по-малък дял сперматозоиди с нормална форма и структура, както и по-голям дял сперматозоиди с увредена или фрагментирана ДНК. "Тези резултати са в съответствие с хипотезата, че топлинният стрес в скротума допринася за нарушена сперматогенеза", пишат авторите. "Като цяло тези резултати сочат, че стегнатото бельо е лесно променяем фактор от начина на живот, който може да окаже отрицателно влияние върху сперматогенезата, целостта на ДНК на сперматозоидите и мъжката сексуална функция."

Но дали това оказва влияние върху самото зачеване, не е толкова ясно. Например, високи нива на фрагментация на ДНК на сперматозоидите са установени при 10,7 процента от мъжете, носещи стегнато бельо, в сравнение с 5,8 процента от тези, носещи свободно бельо. Това означава, че при по-голямата част от мъжете и в двете групи не са наблюдавани необичайно високи нива на фрагментация на ДНК на сперматозоидите, пише "Science Alert".

Влияе ли тясното бельо на зачеването?

Снимка: Envato

През 2022 г. изследователите анализират данни от 3041 двойки, живеещи в САЩ или Канада, и не откриват значителни доказателства, че вероятността за зачеване е свързана с топлината около скротума, включително ползването на сауна, часовете, прекарани с лаптоп в скута, използването на отоплителни седалки или носенето на плътно прилепващо бельо.

Повечето проучвания са се фокусирали предимно върху връзките с качеството и количеството на спермата. За да проучат въпроса по-задълбочено, Ху и колегите му провеждат експлоративен анализ на сексуалната функция сред същата кохорта. Тези резултати са предварителни и трябва да се тълкуват с предпазливост, но те сочат, че стегнатото бельо може да е свързано не само с качеството на спермата, но и със сексуалната функция. "Освен топлинния стрес, продължителното носене на стегнато бельо може да намали секрецията на тестостерон и да доведе до сексуална дисфункция", предполагат авторите на проучването.

Необходими са допълнителни изследвания, за да се разбере точно как стегнатото бельо влияе върху функцията на тестисите на клетъчно ниво.

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За да бъдат сигурни, лекарите по репродуктивна медицина често препоръчват на мъжете да избягват стегнатото бельо, но този съвет не важи непременно за цялото население, както обяснява биомедицинският учен Тим Мос през 2022 г. "Проучванията, които често се цитират, дори от уж авторитетни източници", пише Мос за "Healthy Male", "обикновено се провеждат сред групи мъже, които търсят помощ за проблеми с плодовитостта, така че резултатите не могат да се обобщят за цялото население."

Същото ограничение съществува и в това ново проучване от Китай, въпреки че извадката е много по-голяма от всякога. Броят на сперматозоидите намалява в световен мащаб, но това вероятно се дължи повече на излагането на замърсители, отколкото на вида на бельото, което хората носят. Широкото бельо може да подобри броя или качеството на сперматозоидите, но дали това оказва влияние върху способността за зачеване, все още е до голяма степен неизвестно.

Изследването е публикувано в списанието "Asian Journal of Andrology".