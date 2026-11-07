Треньорът на ЦСКА 1948: "Разочарованието е голямо, Атанас Илиев е много ценен за нас"

ЦСКА 1948 беше на косъм от магическа победа срещу Лудогорец, но изравнителен гол на Ивайло Чочев в последната минута на мача попари радостта на "червените". Възпитаниците на Огнян Младенов изоставаха в резултата, когато получиха червен картон. Но след това вкараха 2 гола за 2 минути и така стигнаха до обрат, преди Чочев да спечели точка за Лудогорец. След мача Младенов заяви, че има голямо разочарование в отбора, но ще се стремят да поправят грешките си.

Огнян Младенов: "Разочарованието е по-голямо със сигурност"

Ето какво каза Огнян Младенов: "Показахме характер, вкарахме два гола, за съжаление, последната секунда ни изравниха. Разочарованието е по-голямо със сигурност, положителното е че отново съумяваме да сме активни в атака и да отбелязваме голове. Ние притежаваме класен отбор. Момчетата имат характер и психически са много устойчиви. Дадохме всичко от себе си да се върнем в двубоя и съответно да го обърнем.

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"Ще анализираме нашите грешки"

Атанас Илиев е много ценен за нас. Той е голаджия, като влезе ни помага много може да бъдем по директни с него да запазим топки и да имаме по голямо присъствие в наказателното поле. Ще анализираме нашите грешки, които допускаме, ще работим върху тях и се надявам да ставаме все по-добри". След равенството с Лудогорец, ЦСКА 1948 остава на четвърто място във временното класиране на Първа лига.

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