След два пожара в заводи за руски петрол в Европа: кремълската пропаганда си измисли трети (ВИДЕО)

В проруски канали се появи информация, че е избухнал пожар вчера, 22 октомври, в нефтопреработвателния завод в словашката столица Братислава, който е собственост на унгарската компания MOL Group. Заводът преработва руски суров петрол, доставян по тръбопровода "Дружба" - единствения маршрут, по който близките до Кремъл правителства на Виктор Орбан в Унгария и на Роберт Фицо в Словакия продължават да внасят нефт от Русия. Рафинерията в Братислава се използва от държавната фирма за рафиниране Slovnaft, която отрече информацията за пожар.

Innerhalb von zwei Tagen brennen DREI Raffinerien in der EU.



Alle drei verarbeiten Öl und Gas aus Russland.



🇸🇰Slovnaft Raffinerie Bratislava, Slowakei

🇭🇺MOL Raffinerie Százhalombatta, Ungarn

🇹🇩LUKOIL Raffinerie Ploiești, Rumänien



In den deutschen Medien dazu TOTALE STILLE. pic.twitter.com/zNkh6Yp6Ht — Dr. David Lütke (@DrLuetke) October 23, 2025

Руски фейк

"Нямаше извънредни събития в рафинерията на Slovnaft. Всички дейности протичат по план. Ако жителите в района са забелязали изгаряне на полеви горелки, това е просто стандартно съпътстващо явление при спирането на производствената единица, което се състоя тази вечер (предишната вечер, бел. ред.), както беше планирано“, заяви Татяна Новотна от отдела за комуникации на Slovnaft пред sme.sk.

"Фалшивата новина" започна да се разпространява в сряда вечерта в социалните мрежи, посветени на войната в Украйна, както и в някои словашки профили за дезинформация, отчита местната медия. Дезинформаторите спекулират за възможното участие на Украйна, която систематично атакува рафинериите на врага в продължаващата война срещу Русия, опитвайки се да парализира руското нефтопроизводство, допълват от словашкия сайт.

Рафинерията има капацитет за преработка от 124 000 барела на ден (6,1 милиона тона годишно). Създадена през 1957 г., тя е една от най-комплексните в Европа. Нейното нефтохимическо подразделение Slovnaft Petrochemicals (SPC) е интегрирано в дейността на MOL в областта на преработката и дистрибуцията, съобщава чешкото издание cznews.

Nope, Slovnaft (name of refinery) is not burning, i live pretty near, it's normal to see fire from there, from time to time they are doing that and whole sky looks like mordor :) And it's actually this thingy pic.twitter.com/H0TaXrNMJM — Mattsy (@Matshael) October 22, 2025

Още два подобни случая - в Унгария и Румъния

През последните дни беше съобщено още за експлозии в най-големия нефтопреработвателен завод в Унгария, който преработва руски нефт.

Също така взрив стана в нефтопреработвателен завод в румънския град Плоещ, собственост на "Лукойл". Един човек пострада.

Причината за пожара в рафинерията в Плоещ вече е изяснена. В един от каналите се е натрупал газ, който след това е експлодирал. Пожарът в рафинерията на MOL в унгарския град Сазхаломбата, близо до Будапеща, все още се разследва.

Руският петрол е основно перо в бюджета на Кремъл, с който диктаторът Владимир Путин финансира мощно военната си машина. Вчера американският президент Доналд Тръмп за първи път във втория си мандат наложи преки санкции на Русия: Санкциите на Тръмп срещу "Лукойл" и "Роснефт" промениха рязко цената на петрола.