Разпад на ОПЕК и срив на петрола? Експертите раздвоени какво ни чака след напускането на ОАЕ

След като Обединените арабски емирства (ОАЕ) обявиха, че напускат Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и по-широкия алианс ОПЕК+, българските анализатори са раздвоени в преценките си как ще се отрази това на световните пазари.

Според едно ни чака срив на цената на петрола, а според други ефектът няма да бъде толкова драматичен.

Петролът ще тръгне надолу

Потенциалният разпад на ОПЕК може радикално да свали цените на нефта. Напускането на ОАЕ е изключително силен удар за ОПЕК. ОАЕ е сред малкото страни със значим неизползван капацитет за добив. В организацията винаги е имало много търкания, но днес де-факто се води война между някои страни-членки. Освен това силата й бе силно ограничена от шистовата революция в САЩ и бързия напредък на добива в Южна Америка. Много вероятно ми се вижда Венецуела и Иран да бъдат следващите напускащи.

Това е мнението на Боян Рашев - експерт в управлението на околната среда, природните ресурси и енергията, по повод напускането на ОАЕ на световната организация.

"Ако човек погледне историческото развитие на цените на нефта, веднага прави впечатление как те излитат нагоре след създаването и укрепването на ОПЕК (70-те). Форматът ОПЕК+ (с Русия) временно подсили организацията, но страните-членки имат толкова противоречиви интереси, че май няма да я бъде", смята още той.

Според него цените на нефта ще останат високи известно време покрай войната в Персийския залив, но в по-дългосрочен план ще спаднат, "особено ако един от най-вредните картели на планетата се разпадне".

Нищо драматично няма да се случи

На обратното мнение е предприемачът Цветомир Глоговски, според който ходът на ОАЕ няма да повлияе особено на цените на петрола.

"ОАЕ напуска ОПЕК и цяло войнство анализатори започват да обясняват как цената на петрола ще падне! Видите ли, Емиратствата ще залеят пазара, защото няма да се съобразяват вече с производствените квоти на картела, а пристанището във Фуджейра им позволява да заобиколят Ормузкия проток... Първо...ОАЕ няма да "залее пазара", защото това ще ги вкара в директна конфронтация с вече бившите им партньори от ОПЕК(+). Всеки, който си спомня какво направиха саудитците през 2020, знае че такава конфронтация не е особено полезна за икономиката му... А ако си мислите, че емирите са толкова глупави, че да влязат в директен сблъсък с ОПЕК+... ами по-добре не четете надолу и отивайте да гледате снимки на котета, манджи и т.н.", написа Глоговски.

"Второ, капацитетът на нефтопровода към пристанището във Фуджейра беше запълнен на 71% през последните месеци, което оставя "свободни" около 440 000 барела дневно. Това ще е "увеличението", което е на границата да предизвика реакция от Саудитска Арабия, но не достатъчно голямо, че да вкара държавите в търговска и ценова война. Естествено, това увеличение няма да повлияе сериозно на пазара, което може и сами да видите от цените на петрола в момента. Не забравяйте - тук не говорим за ограничения от квоти и споразумения. Става въпрос за физически ограничения от размера на положените тръби! Те не могат да се разширят от днес за утре с решение на управляващите", коментира още той.

По думите му през последните години ОАЕ се съсредоточават в развитието на AI инфраструктура, не в петролната.

"Досега са инвестирани стотици милиарди в партньорство с Microsoft, OpenAI, MGX, SoftBank. Отделно от това, направиха няколко държавни фонда, финансирани с милиарди, които да развиват цялостната екосистема. Само през 2024 и 2025 са инвестирани над $148 милиарда в този сектор! Петролната индустрия образува между 23% и 30% от БВП на Емиратствата през последните години. Прогнозата е, че AI индустрията ще достигне 14% от тяхното БВП до 2030, но реално това може да се случи значително по-рано, понеже дори малко увеличеното производство на по-високи цени ще вкара доста допълнителни средства за инвестиции и ще намали зависимостта им от "черното злато" по-бързо", твърди още той.

"Забравете за "заливане на пазара и пропадащи цени на петрола"! ОАЕ всъщност бърза да направи това, което направи Саудитска Арабия през 1974 - позиционира се като основен играч в новата "световно-движеща" стока! Петролът? Той остава все по-назад в приоритетите", категоричен е Глоговски.

Напускането на ОАЕ

ОАЕ обявиха днес, че напускат ОПЕК и по-широкия алианс ОПЕК+, нанасяйки сериозен удар върху координацията между водещите световни производители на петрол в момент на силни сътресения на енергийните пазари, предадоха световните агенции.

Решението бе обявено на фона на задълбочаващата се енергийна криза, предизвикана от конфликта в Иран и напрежението около Ормузкия проток - стратегически маршрут, през който обичайно преминава около една пета от световните доставки на суров петрол и втечнен природен газ.

Министърът на енергетиката на ОАЕ Сухайл Мохамед ал-Мазруей заяви, че решението е взето след "внимателен преглед на настоящите и бъдещите политики, свързани с нивото на производство“, като подчерта, че страната не е провеждала консултации с други държави, включително със Саудитска Арабия.

По думите му напускането на ОАЕ на двете организации, обединяващи производители на суров петрол, няма да окаже съществено влияние върху пазара в краткосрочен план заради текущата ситуация в региона.