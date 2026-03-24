След обрат около Иран: Цената на петрола премина психологическа граница

24 март 2026, 10:01 часа 458 прочитания 0 коментара
Цената на петрола нарасна отново в азиатската сутрешна търговия и сорт Брент пак премина границата от 100 долара за барел. Възобновиха се опасенията за доставките, след като Иран отрече да е водил преговори със САЩ за прекратяване на конфликта в Персийския залив, опровергавайки думите на американския президент Доналд Тръмп, който заяви, че скоро може да бъде постигнато примирие, предаде Ройтерс.

Цените

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа поскъпнаха с 4 долара или 4 на сто до 103,94 долара за барел тази сутрин българско време.

Американският лек суров петрол прибави към цената си 3,49 долара или също 4 на сто до 91,62 долара за барел.

Цените на суровия петрол се сринаха с над 10 на сто вчера, след като президентът Тръмп вчера обяви петдневно отлагане на американските атаки срещу ирански електроцентрали, уточнявайки, че САЩ са провели преговори с неназовани ирански официални лица, които са довели до "основни точки на съгласие“.

"Като отложиха плана за удари по иранските електроцентрали с пет дни, САЩ ефективно премахнаха голяма част от "военната премия“ от цената на петрола“, заяви главният пазарен анализатор в брокерската фирма Тим Уотърър.

Търговците обаче са наясно - въпреки обявеното отлагане на ракетните атаки, все още е далеч моментът, когато Ормузкият пролив ще бъде безопасен за корабоплаване, смята той.

Пламен Иванов Отговорен редактор
Доналд Тръмп петрол Ормузки проток цена на петрола война Иран
