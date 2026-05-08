До 7000 евро гражданска за камион: Транспортният бранш остава в протестна готовност и иска среща с Радев

По-високата цена на "Гражданската отговорност вдигна на протест международните превозвачи. Протестът обаче временно се отлага, а повече за това си решение обясни Йордан Арабаджиев, изпълнителен директор на Съюза на международните превозвачи. Пред bTV той поясни, че международните превозвачи ще уважат смяната на служебната с редовна власт на Румен Радев.

Протестна готовност и среща с Радев

"Въпреки това оставаме в протестна готовност и е редно да бъдат чути нашите искания", посочи Арабаджиев.

До 1800 евро плащали досега международните превозвачи за "Гражданска отговорност", а сега Комисията за финансов надзод (КФН) ги ударила с цената от 2800 до 7000 евро за камион, по думите му.

Според Арабаджиев има възможност за картелни практики в областта на "Гражданска отговорност". Международните превозвачи настояват в спешен порядък да бъдат взети спешни мерки от редовното правителство.

Международните превозвачи се оплакаха, че им извиват ръцете и нямат възможност за разсрочено плащане. "Надяваме се през следващата седмица да проведем разговори, надяваме се на среща и с новия премиер Румен Радев, за да решим този проблем, който се явява пред нас", настоя Арабаджиев.

Транспортният сектор в България е в готовност за протестни действия. Причината - рязкото поскъпване на горивата и значителния скок в цените на задължителната застраховка "Гражданска отговорност". Представители на сектора предупредиха, че ситуацията е критична и застрашава съществуването на над 15 000 транспортни компании. По техни данни повече от 20% от автопарка в страната вече е спрян, тъй като дейността става икономически неизгодна. Най-сериозно засегнати са малките и средните предприятия, които трудно понасят натиска от растящите разходи.

"По-изгодно е в момента да се спре работа, отколкото да се работи на загуба. Без транспорт не може да функционира нито един сектор от икономиката", коментира в ефира на Нова телевизия Ангел Траков, председател на Управителния съвет на Съюза на международните превозвачи.

По думите му цените на горивата са нараснали с около 40%, което пряко се отразява върху себестойността на всички стоки. В същото време обещаната от държавата подкрепа към сектора все още не е реализирана, въпреки поети ангажименти.

Протестът остава за другата седмица, ако превозвачите не бъдат чути.

