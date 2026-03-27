След открито ново находище: България може да стане основен производител на критични суровини в Европа

България има шанс да се превърне в значим производител на критични суровини в Европа, а "Марица-Изток" – в още по-важна част от икономиката ни. За десетилетия напред.

Това обяви на своята Фейсбук страница бившият образователен министър Красимир Вълчев от ГЕРБ, който съобщи новина за открити залежи на критични суровини у нас.

"Една важна и обнадеждаваща информация за България и старозагорския регион останa неотразена, вероятно поради предварителния си характер", написа Вълчев.

Икономически изгоден добив

По думите му проби от геоложките проучвания на терена на Мини "Марица-изток" показват високо съдържание на критични елементи като ванадий, молибден, селен, литий, никел, кобалт, германий, мед.

Вълчев подчерта, че екип от над 200 учени по инициатива на доскорошния енергиен министър Жечо Станков работи по това да изследва терена на "Марица-изток".

"Тенденцията от първите резултати е за увеличаване на концентрацията с дълбочината. Пробите от долните слоеве са с висока концентрация, даваща надежда, че добивът може да бъде икономически изгоден", коментира той.

По думите му добрата новина е и че тези суровини могат да бъдат извличани от вече разработено находище, което би намалило съществено разходите за добив.

Необходимата инфраструктура – пътища, електрозахранване и железопътни линии – вече съществува, а горните слоеве с по-ниска концентрация са отстранени, твърди Вълчев.

Според него критичните суровини са от ключово значение за модерните технологии, енергетиката и отбранителната индустрия, а България има шанс да се превърне в значим производител на критични суровини в Европа.