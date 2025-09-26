След санкциите срещу сръбската петролна индустрия: Сърбия може да издържи, но не за дълго

След като късно снощи стана ясно, че Съединените американски щати налагат санкции на сръбската петролна компания Naftna industrije Srbije (NIS) - в изявление от дружеството заявиха, че към момента са осигурени достатъчни количества петролни деривати за снабдяване на пазара, съобщи Радио-телевизия на Сърбия (RTS). Посочено е, че компанията е осигурила достатъчни запаси от суров петрол за преработка, както и достатъчни количества петролни продукти за снабдяване на пазара към този момент, и че бензиностанциите на компанията са надлежно снабдени с всички видове петролни продукти и са готови да задоволят нуждите на потребителите.

„В такива условия компанията се опитва да адаптира дейността си към новите обстоятелства, като приоритетите остават запазването на стабилността на вътрешния пазар на петролни деривати, както и запазването на социалната стабилност на служителите“, посочват от NIS.

Енергийният експерт Желко Маркович казва пред медията, че в продължение на месец или два от 1 октомври няма да има голямо въздействие от тези санкции, но посочва, че колкото по-дълго продължат, толкова по-трудна ще бъде ситуацията - защото има логистични проблеми с вноса на толкова голямо количество гориво, което да замести местното производство. „От друга страна, НИС притежава и голяма дистрибуторска верига, така че ще видим как това ще се отрази на бензиностациите, които притежава, тъй като е възможно банките да не искат да сътрудничат", казва Маркович.

Снимка: Getty images/Guliver

Компанията преговаря със САЩ

В съобщението се посочва, че на 14 март NIS е подала до Министерството на финансите на САЩ искане за премахване на компанията от списъка на SDN, което е дълъг и сложен процес.

"NIS продължава сътрудничеството си с Министерството на финансите на САЩ по искането за премахване от списъка със санкции и удължаване на лиценза, както и сътрудничеството с акционерите за разрешаване на новосъздадената ситуация“, завършва изявлението на NIS.

"Компанията NIS спазва законите на Република Сърбия и други държави, на чиито пазари оперира, и дейността ѝ не е допринесла за въвеждането на санкции, които застрашават работата на компанията и социалната стабилност на повече от 13 000 служители“, се подчертава в съобщението. NIS ще продължи да следи промените и редовно да информира обществеността и служителите си за всички важни промени.

Междувременно адриатическият петролопровод "Janaf", чийто най-голям партньор е NIS, обяви, че е получил лиценза, необходим за продължаване на изпълнението на договора за транспорт на суров петрол, сключен с NIS, до 1 октомври 2025 г., и че в следващите дни, чрез американския адвокат и с подкрепата на хърватското правителство, ще подаде заявление до OFAK за удължаване на лиценза след 1 октомври.