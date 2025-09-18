Сърбия преговаря с Русия за изграждането на АЕЦ

Сръбските власти и руската държавна корпорация „Росатом“ са започнали дискусии по проект за изграждане на атомна електроцентрала в Сърбия, заяви сръбският посланик в Москва Момчило Бабич пред местната медия „Известия“. Той посочи, че може да се очаква напредък през следващите години. „Сериозно преговаряме с „Росатом“. Не мисля, че има по-добра компания в света, която да построи атомна електроцентрала. Убеден съм, че ще има напредък през следващите години, защото имаме нужда от електричество. Определено ще го направим“, каза Бабич.

Още: Вучич предлага на руснаците атомна електроцентрала в Сърбия

В края на ноември 2024 г. сръбският парламент отмени мораториума върху изграждането на атомни електроцентрали, който беше в сила от 1989 г. след аварията в Чернобил. Решението е взето, защото се очаква потреблението на енергия в страната да се увеличи четири пъти до 2050 г.

Още: Куриозен случай: Медузи блокираха френска атомна електроцентрала

В момента Белград избира партньор за този стратегически проект, като освен Русия, според руските медии, като потенциални партньори са и Южна Корея, Китай и Франция, предава bTV. През септември тази година правителството на Сърбия подписа два меморандума за сътрудничество с южнокорейската компания KHNP, а френската EDF беше наета да проведе проучване за потенциала на ядрената енергетика в страната.

Още: "Алтернатива за Германия" поиска отново отваряне на атомните централи във Федералната република

„Известия“ отбелязва, че според анализатори, офертата на „Росатом“ се счита за най-благоприятна, защото включва всички сегменти - от проектиране и строителство, през доставка на ядрено гориво, до поддръжка и обезвреждане на отпадъци.