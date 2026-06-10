Сменят шефа на „Терем Хан Крум“: Дружеството е в тежко състояние

Директорът на "Терем Хан Крум" ще бъде сменен, стана ясноот думите на министъра на отбраната Димитър Стоянов пред ресорната комисия по отбрана в парламента във връзка с критичното състояние на "Терем Хан Крум", забавяне на работни заплати и липса на поръчки. По този начин ръководството на Министерство на отбраната и на "Терем Холдинг", към което е "Терем Хан Крум", ще се съобразят с исканията на работниците.

"Поставили сме това като задачи, да се видят какви са възможностите за това нещо. Министерство има визия за преструктуриране на два от заводите на холдинга и дали да има холдингова структура, защото "Терем Холдинг" не произвежда, нито ремонитра нищо", смята още Стоянов.

По думите му най-вероятно се върви към сливане на "Терем Хан Крум" и "Терем Ивайло".

Причината за състоянието на завода

Министърът заяви, че състоянието на завода "Хан Крум" е тежко.

"Причината за това е ясна - няма поръчки, което самия "Терем Хан Крум" да е спечелил", добави още Стоянов.

"Полагат се усилия да се намерят поръчки специално за "Терем Хан Крум". Към момента са на изключително ниска стойност от порядъка на 160-170 хил. евро. Част от поръчките не могат да бъдат изпълнени от самия завод. Има ресурсни проблеми, кадрови проблеми",добави още военният министър. ОЩЕ: Държавата увеличи капитала на "Терем - Холдинг" чрез апорт на недвижими имоти