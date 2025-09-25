Собствен добив на газ: Румъния е готова да открие Черноморски газопровод

Пускането в експлоатация на газопровода "Тузла-Подишор", т.н. "газов магистрален участък" в Черно море, ще се състои на 10 октомври, а от 15 октомври ще бъде възможно десетки милиони кубически метра газ да стигат до Румъния, която после може да ги изнася за Украйна и Унгария. Това заяви директорът на "Трансгаз" Йон Стериан, предаде Economedia.ro.

"Тузла – Подишор" е маршрутът, по който газът, добит в Черно море от "Петром" и "Ромгаз", ще влезе в румънската система за пренос на газ от 2027 г.

От друга страна, с пускането в експлоатация на газопровода "Тузла-Подишор", количествата газ, които могат да бъдат внесени в Румъния, осигурят по-плавна работа поради увеличения обем. Десетки милиони кубически метра газ биха могли да бъдат внасяни в Румъния от гръцките пристанища на Средиземно море, Азербайджан и Турция (дали "Турски поток" ще бъде използван?). Тези количества биха могли да влязат в страната през България в Румъния, като входната точка за Румъния да е Черна вода, след което могат да бъдат изнасяни за Украйна през Исакча и/или през цяла Румъния за Унгария.

