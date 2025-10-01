Спадът на руското промишлено производство продължава

Активността на предприятията в промишления сектор в Русия намалява за четвърти пореден месец през септември на фона на ускорен спад на новите поръчки. Това показват данните от проучване на рейтинговата агенция S&P Global, публикувани днес и цитирани от БТА.

Индексът на мениджърите по доставките PMI за промишлените компании в Русия се понижава до 48,2 пункта през септември спрямо 48,7 пункта през август. Стойност под 50 пункта сигнализира за свиване на сектора.

Сред основните компоненти на индекса производствените нива са били засегнати от по-бърз спад на новите поръчки. Намаленият обем на продукцията е довел и до понижаване на заетостта. Новите експортни поръчки са намалели с най-бързи темпове от ноември 2022 г. насам заради слабото търсене на ключови външни пазари.

Проучването разкрива, че темповете на спад както в закупуването на суровини, така и в запасите от покупки са се забавили през септември.

По отношение на цените инфлацията на вносните суровини се ускорява до четиримесечен връх, като основни фактори са по-дългите срокове за доставка от доставчици и неблагоприятните валутни колебания. В резултат на това продажните цени са се повишили, макар и слабо.

