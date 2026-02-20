Правителството на Гюров:

Добри новини за бизнес активността в еврозоната

20 февруари 2026, 16:08 часа 164 прочитания 0 коментара
Бизнес активността в еврозоната се е ускорила по-бързо от очакваното през февруари, като производственият сектор се е върнал към растеж за първи път от октомври, сочат предварителните данни от проучване на „Хамбург къмършъл банк“, съставено и публикувано от S&P Global и цитирано от Ройтерс. Композитният индекс на мениджърите по доставките PMI, отчитащ активността на бизнеса в еврозоната, се е повишил до 51,9 пункта през февруари от 51,3 пункта през януари, над прогнозата на анализаторите за 51,5 пункта.

Стойности над 50 пункта показват разширяване на икономическата активност, а под тази граница – свиване.

Индексът на мениджърите по доставките в сектора на промишлеността PMIе нараснал до 50,8 пункта от 49,5 пункта месец по-рано. Производството нараства също, като съответният подиндекс – компонент от композитния показател – се е повишил до шестмесечен връх от 52,1 пункта при 50,5 пункта през януари. Подобрението е подкрепено от възстановяване на търсенето, като индексът за новите поръчки в производството се е увеличил до 50,9 пункта от 49,2 пункта.

Германия 

В Германия, най-голямата икономика в Европа, бизнес активността е достигнала четиримесечен връх. Композитният индекс, изготвен от „Хамбург къмършъл банк“ и публикуван от S&P Global, се е повишил до 53,1 пункта през февруари от 52,1 пункта през януари, над очакванията за 52,3 пункта.

Растежът е подкрепен от ускоряване в сектора на услугите и първо разширяване на производството от повече от три години и половина.

Франция 

Във втората икономика Франция обаче, частният сектор остава в застой. Индексът за услугите, съставен от , се е повишил до 49,6 пункта през февруари – двумесечен връх, но остава под прага от 50 пункта за втори пореден месец, което сигнализира за свиване на активността.

"Предварителните индекси за февруари подкрепят мнението, че икономическата активност в еврозоната нараства с разумно темпо, водена от възстановяването в Германия“, коментира Андрю Кенингъм от Capital Economics.

