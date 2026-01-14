Стотици хиляди държавни служители в Германия с повишение на заплатите

Германското федерално правителство подготвя мащабна реформа в заплащането на държавните служители. Министърът на вътрешните работи Александър Добринд обяви на събитие, организирано от германския синдикат на държавните служители, че концепцията ще бъде представена „възможно най-скоро“. Той заяви, че настоящата система на заплащане е обявена за противоконституционна от съдилищата и изисква спешно коригиране.

Това засяга приблизително 350 000 федерални държавни служители, съдии и военни. Според Министерството на вътрешните работи тяхното заплащане през 2026 г. ще възлиза на приблизително 23 милиарда евро, но правителството все още не е казало колко допълнителни разходи ще бъдат необходими след реформата, съобщи Bild.

Проблемът е, че минималната работна заплата за държавните служители трябва да бъде най-малко 80% от националния среден доход, както се изисква от решение на Федералния конституционен съд на Германия. В момента базовите заплати падат под това ниво.

Още: От Бисмарк до Меркел: Как Германия проспа Украйна и помогна на Путин

Увеличението обаче няма да засегне само най-нископлатените категории. Поради така наречения „принцип на разстоянието“, растежът в долната част автоматично дърпа цялата скала нагоре: това означава, че добре платените служители също ще получат повишение.

Германците обменят дойче марки за евро все още - намират ги под дюшека, в чекмеджета, стари куфари