23 април 2026, 13:25 часа 610 прочитания 0 коментара
Студено време и лоша геополитическа обстановка: Очаква се по-висока цена на природния газ

Все още е студено времето и не е приключил отоплителният сезон, надяваме, че ще се оправи и по-скоро да приключва отоплителният сезон, съответно да намаляват заявките и към "Булгаргаз“, за да може да се справим с азерските количества природен газ. Това коментира председателят на КЕВР Пламен Младеновски, припомняйки, че обикновено сезонът приключва в края на март или първата десетдневка на април. Тази година действително и времето не е с нас, както и геополитическата обстановка, посочи той.

По-скъп газ с 4,99 процента

Той говори на открито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), на което беше разгледано предложението на обществения доставчик "Булгаргаз“, който потвърди първоначално подаденото си предложение за цена на природния газ за май в размер на 35,98 евро за мегаватчас (MWh), без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.

КЕВР утвърди цена на природния газ за април в размер на 34,27 евро за мегаватчас без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това означава, че предлаганата от "Булгаргаз" цена за май е с по-висока с 4,99 процента.

На въпрос от председателя на КЕВР Пламен Младеновски с оглед края на отоплителния сезон очаква ли се намаляване на количествата природен газ от клиентите за следващия месец или то вече е отразено в подадените от тях заявления, Изпълнителният директор на „Булгаргаз“ Веселин Синабов коментира, че очаква да има намаление. Все още е студено, "Топлофикация София“ и другите топлофикационни дружества работят и все още не е приключил отоплителният сезон.

Прогнозите им при заявяване на годишните количества са били по-ниски, очаквали са по-топло време и въпреки това има повишение на заявките спрямо заявените преди началото на годината, обясни Синабов. Не е нещо удивително като повишение, но спрямо техните прогнози, които са заявили по годишни договори, го има, посочи той, цитиран от БТА.

Относно очакванията за цена на природния газ през юни, Синабов коментира, че всичко зависи от геополитическата обстановка. Ако погледнем в страната, това ще зависи от потреблението, което в момента върви през месец април и бъдещото през месец май, тъй като ако бъдат потребени повече количества от заявените, това би могло да повлияе на нашите налични количества, обясни той.

Пламен Иванов Отговорен редактор
Булгаргаз Природен газ Топлофикация София цена на газа КЕВР
