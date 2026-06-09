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Заради вятърната енергия: Германия отново стана износител на ток

09 юни 2026, 16:22 часа 452 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Заради вятърната енергия: Германия отново стана износител на ток

Германия е била нетен износител на ток през първото тримесечие на годината за първи път от края на 2023 г., като най-много ток в страната е произведен от ветрогенератори, сочат най-новите официални данни, публикувани днес и цитирани от ДПА. Вносът на електроенергия в Германия е намалял с 15,5 на сто през първите три месеца на годината, докато износът се е увеличил с малко над 20 на сто. В резултат на това нетният излишък възлиза на 3,1 милиарда киловатчаса.

Над половината енергия идва от ВЕИ

Общо 126,6 милиарда киловатчаса електроенергия са били произведени в Германия и подадени в мрежата през първото тримесечие. Над половината (53,3 на сто) от тях идват от възобновяеми източници като вятър и слънце.

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Докато производството на електроенергия от възобновяеми източници се е увеличило с 14 на сто до 67,5 милиарда киловатчаса, производството от конвенционални енергийни източници е намаляло с 2 на сто спрямо същото тримесечие на миналата година до 59,1 милиарда киловатчаса.

Ръстът в производството на електроенергия от възобновяеми източници през първото тримесечие се е дължало основно на рязко увеличение на вятърната енергия.

В сравнение със същото тримесечие на 2025 г. производството на електроенергия от вятърни централи е нараснало с 29 на сто до 42,8 милиарда киловатчаса, като делът е достигнал една трета от общото производство.

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За сметка на това производството на електроенергия от фотоволтаици е намаляло със 7,4 на сто спрямо същото тримесечие на миналата година - до 10,3 милиарда киловатчаса.

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Сред конвенционалните източници производството на електроенергия от въглища е спаднало с малко над 5 на сто до 30,5 милиарда киловатчаса, но е продължило да е вторият най-важен енергиен източник, като е формирало 24,1 на сто от общото производство.

Производството на електроенергия от природен газ междувременно е нараснало с 3,2 на сто. Правителството на канцлера Фридрих Мерц планира да инвестира милиарди в изграждането на нови газови електроцентрали, за да осигури електроснабдяването, като във връзка с това през май кабинетът прие проектозакон.

По данни на германската Федерална мрежова агенция, Австрия е била най-големият вносител на електроенергия от Германия през първото тримесечие.

Най-голям ръст е отчетен в износа към Дания и Норвегия. За разлика от това доставките на електроенергия към Франция са значително по-малко.

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ВЕИ ток Германия износ на ток вятърна енергия
Пламен Иванов
Пламен Иванов Редактор
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