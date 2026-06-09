Големите банки са увеличили финансирането на проекти за изкопаеми горива

Най-големите банкови корпорации по света, начело с американски и японски банки, са предоставили над 900 милиарда долара финансиране за изкопаеми горива през миналата година, съобщи днес консорциум от неправителствени организации, цитиран от Франс прес. Сумата е с 8 на сто повече в сравнение с 2024 г. Три от всеки пет банки са увеличили финансирането за изкопаеми горива, подчертават авторите на изследването.

906 милиарда долара инвестиции

От Парижко споразумение за климата от 2015 г., което цели да ограничи глобалното затопляне до 1,5°C спрямо прединдустриалната епоха (1850–1900 г.), около 9 трилиона долара под формата на заеми, емисии на акции или облигации са насочени към компании в сектора за производство на петрол, газ и въглища, според най-новото издание на доклада „Финансиране на климатичния хаос“.

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Общо 65 проучени банки са насочили 906 милиарда долара през миналата година към подобни инвестиции. Въпреки това ръстът на финансирането на годишна база е по-слаб, отколкото през 2024 г.

Американският кредитор JPMorgan е най-големият финансов поддръжник на изкопаемите горива с 58,2 милиарда долара през миналата година (ръст от 12,5 на сто на годишна база), следвана от Bank of America и японската Mitsubishi UFJ Bank, според данните, събрани от осем неправителствени организации.

Проучването се основава на данни, публикувани директно от компаниите или получени от специализирани доставчици и Блумбърг.

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