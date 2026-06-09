Заради "Кошница с грижа": Производители твърдят за натиск върху цените

Земеделски производители алармират, че доставчици на търговските вериги са започнали натиск върху тях да намалят изкупните цени с 15% заради шумно промотираната от правителството инициатива "Кошница с грижа". Инициативата предвижда търговските вериги да предлагат основни продукти от малката потребителска кошница с намаления на доброволен принцип.

ОЩЕ: Пазарът ни удря със 130% надценка: Коментар на бивш земеделски министър ще сработи ли "Кошницата с грижа"

От Национална браншова камара "Плодове и зеленчуци" (БКПЗ) и Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция (БАПОП) изпратиха официална позиция до премиера Румен Радев и министъра на земеделието и храните Пламен Абровски за упражнен натиск върху земеделските производители.

"Стремежът Ви да осигурите на българските граждани по-справедливи и по-ниски цени на основните хранителни продукти е оценен положително от бранша", се казва в позицията. И сигнализират, че само ден след среща на премиера с представители на търговските вериги са започнали да получават съобщения за оказван натиск да намалят доставните си цени с 15%.

Според тях, в случаите когато производителите не се съгласяват с тези условия, те са изправени пред риска да прекратят доставките си към съответните търговски обекти.

ОЩЕ: Няма пряко договаряне за по-ниски цени на храни: Друг е принципът, твърди Явор Гечев

Браншовите организации определят това като "изключително тревожен сигнал", който може да доведе до прехвърляне на тежестта на политиката за по-ниски цени върху българските земеделски производители, въпреки нарастващите им производствени разходи.

"Не смятаме, че Вашата цел е била тежестта на тази инициатива да бъде понесена единствено от българския производител", се посочва още в писмото, като се настоява за конкретни мерки за предотвратяване на подобни практики.

ОЩЕ: Доброволното намаление на цените с 15%: Радев благодари на търговските вериги

Организациите предупреждават, че ако не се предприемат действия, инициативата може да бъде реализирана чрез нелоялни търговски практики, които вече са предмет на законодателни промени в Закона за защита на потребителите и Закона за защита на конкуренцията.

Писмото е подписано от Марин Генуров, председател на УС на БАПОП, и Цветан Цеков, председател на Браншова камара „Плодове и зеленчуци“.