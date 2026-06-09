ЕС: Западните санкции досега са стрували 1,5 трилиона долара на Русия

Западните санкции, наложени във връзка с войната в Украйна, вече са стрували на Русия между 1,2 и 1,5 трилиона долара, твърди върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас. „Цифрите говорят сами за себе си“, заяви бившият премиер на Естония на пресконференция след срещата на министрите на отбраната на блока в Никозия (Кипър) на 8 юни.

Тя посочи, че - тухла по тухла - основите на руската военна икономика се рушат.

Санкции за още над 80 лица

Кая Калас разкри, че на срещата на външните министри се обсъждат предложения за санкции срещу още над 80 физически и юридически лица. Обясни, че те трябва да са насочени срещу руския военнопромишлен комплекс, срещу отговорните за нарушения на правата на човека и срещу пропагандистите на режима в Кремъл.

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Снимка: Кая Калас, Getty Images

Очаква се ЕС да формализира 21-вия пакет от санкции срещу Москва за агресивната ѝ война, в който да попадне и главата на Руската православна църква патриарх Кирил. Обсъждат се и наказателни мерки срещу "Лукойл".

Кая Калас: Нужно е още търпение, за да стигнем до точката, в която Русия ще преговаря добросъвестно

По отношение на факта, че ЕС не е получил покана за неделната среща на върха за Украйна в Лондон с Германия, Обединеното кралство и Франция, Калас заяви, че държавите членки са дали ясно да се разбере, че трябва да бъдат изслушани страните, които познават Русия по-добре от всеки друг: Най-големите в Европа и Зеленски очертаха точките за бъдещ мир в Украйна.

Фундаментално е необходимо стратегическо търпение, за да се доведе Русия до точката, в която тя ще преговаря добросъвестно, смята топ дипломатът на ЕС. „Имаме впечатлението, че все още не сме стигнали дотам“, каза тя, цитирана от DPA. Това е още една причина защо са необходими допълнителен натиск и по-нататъшни санкции.

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